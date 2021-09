A tentativa de Emiliano e de Luca de “escalar” os democratas

Vincenzo de luca e Michael Emiliano, Dois pesos pesados ​​dos democratas do Sul fazem Enrico Letta tremer. O primeiro João iniciou um verdadeiro ódio contra o projeto de lei, o segundo flertou com a direita local e elogiou de forma ostensiva Matteo Salvini.

Movimentos que colocam a liderança de Leta em sério perigo, já prejudicada por diversos atritos internos. Por enquanto tudo está passando despercebido, à espera do wato de queda, que envolverá a secretária do Colégio de Pisa (não é mais seguro). As decisões de gestão em Milão, Turim, Roma, Bolonha e Nápoles também serão decisivas. Somente nessas duas últimas cidades surgiu a aliança com o M5S e, dadas as dificuldades internas e externas, as minorias não foram convidadas a convocar um novo Congresso. É neste contexto que ambos os governadores se movem com eficiência. “Eles veem um espaço político na possibilidade de representar uma regiãoPartido democrático Conversando com Salvini. “Acima de tudo, de Luca deve tentar registrar o diálogo democrata, pois é realista que Letta tenha uma agenda muito séria, muito inteligente, e que acordos amplos durem até a próxima legislatura”, disse. ilGiornale.it Um parlamentar que conhece a usual dinâmica política do Sul afirma que deve parte de sua eleição ao boicote das ações da Liga contra o candidato de Meloni, Rafael Fitto, enquanto outros argumentam que Emiliano quer ser reconhecido como o ‘Gia democrata ‘. “. “Basicamente, mesmo que eles não possam derrubá-lo, eles estão se preparando para o evento em que Letta não estará mais lá.

Um evento, o último, no entanto, exclui Gianfranco PasquinoProfessor de Ciência Política, Universidade de Bolonha ilGiornale.it Ele diz: “Bem, ambos são de segunda classe, não acho que eles tenham grandes ambições. Tenho a impressão de que estão sendo anunciados contra os democratas. Devo prestar mais atenção às críticas? A resposta que eles se dão é em segundo lugar, portanto, eles criticam. Finalmente, o acordo com os democratas existe agora, mas é difícil propô-lo novamente no futuro. ” Ou não vai conversar com de Luca. Não vejo isso como uma estratégia visionária, especialmente os personagens do diálogo Salvinio ou Melonio ”, comenta Pasquino.