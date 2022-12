Greve geral 16 de dezembro, rotas e horários de ônibus da Amt

Na sexta-feira, 16 de dezembro de 2022, foi anunciado um greve geral Regional pela CGIL e UIL contra o orçamento do governo Meloni. A greve de 24 horas, envolvendo trabalhadores do setor público e privado, foi posteriormente reduzida para quatro pela Comissão de Garantia. No que diz respeito ao transporte público local, Filt Cgil e Uiltrasporti relataram os seguintes métodos, inconvenientes são inevitáveis.

Serviço urbano em Gênova

A equipe de viagens urbanas estará de folga das 11h30 às 15h30;

O restante pessoal da cidade (incluindo bilheteiras e atendimento ao público) estará de folga durante as últimas 4 horas do turno; Assim, o serviço de bilheteira está garantido até às 12h15.

Valor do serviço provincial

A equipe provincial de viagens estará de folga das 10h30 às 14h30;

Os funcionários das bilheterias provinciais não trabalharão das 10h30 às 14h.

Ferrovia Gênova-Casella, serviço de ônibus alternativo ativo

Os funcionários que viajarem em serviço alternativo de ônibus estarão de folga das 11h30 às 15h30.

Nas áreas urbanas, os serviços serão garantidos às pessoas com deficiência. Na área provincial, o serviço de transporte será garantido no âmbito de serviços convencionados dedicados a deficientes e idosos.

“Durante a última greve de 4 horas anunciada simultaneamente pelos sindicatos Filt Cgil e Uiltrasporti – explica a AMT em nota – e realizada em 24/07/2020, aderiram 38,87% dos operadores urbanos, 41 67% dos metroviários, 50 % de trabalhadores do trânsito em Gênova Atribuído à Casella Railways, 20% dos operadores provinciais, nenhuma participação registrada entre o pessoal itinerante de organizações especializadas.