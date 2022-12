Enigma Cristiano Ronaldo: O presidente diz tudo

O destino de Cristiano Ronaldo ainda está indeciso. O presidente foi exposto a um acordo que o levou a comprar o evento português

Cristiano Ronaldo Ele não está no auge da carreira e todo mundo sabe disso.

De fato, após o pior final de sua experiência Manchester UnitedCR7 está fora Copa do Mundo no Catar Depois de retirar as mãos, através das lágrimas Marrocos. Nem tudo saiu como esperado pelo ex-atacante Real Madrid E Juventus, sua corrida pelo campeonato mundial foi interrompida depois de muitos suplentes nas quartas de final. No entanto, agora é a hora de olhar para o futuro e o futuro Agente livre Ronaldo é livre para escolher seu futuro destino como bem entender. Muito se falou sobre a possibilidade nas últimas semanasAl-Nasser, com ‘Marga’ não se equilibrando nas negociações. No entanto, ao mesmo tempo, ainda não há cheiro de fechamento e o chefe do clube saudita foi questionado diretamente.

O presidente do Al-Nasr deu sua opinião sobre a questão Ronaldo

Ainda não há tempo para falar muito sobre a chegada de Cristiano Ronaldo Arábia Saudita, O avançado português não deu garantias.

Presidente Musalli al-Mu’ammar, ao ser questionado pelo ‘SSC Sport’, falou de CR7: “Onde está?”, perguntam-lhe. “WHO?”. E continuam: “Você não conhece Cristiano Ronaldo?”. Ao que ele respondeu: “Não, eu não o conheço.”. O dirigente do Al-Nasr fingiu não conhecer o jogador que tanto o fez sonhar. Mais tarde, ele disse mais sério: “Cristiano tem estado ocupado com a Copa do Mundo ultimamente Não espero que ele namore ninguém. Não falamos de outros jogadores, quero que o Cristiano seja o melhor independentemente do resultado.