Ainda gosta do CR7: nos últimos cinco anos marcou o mesmo que o português

Imóvel pode ser visto diretamente nos olhos, números de mão, potencial finalista do playoff campeão de Portugal.

Imóvel, noite a ser enquadrada em Salerno. Dupla e 140 gols com a camisa da Lazio. 172 Série A. O Immobile está no caminho certo para retomar sua tentativa de conquistar o título de artilheiro e a camisa de abertura do play-off contra a Macedônia e, em seguida, o vencedor do título Turquia-Portugal.

CR7 – O cartão de visita em vista, logicamente falando de um jogo decisivo contra Cristiano Ronaldo, está no número de gols marcados nas últimas cinco temporadas. Isso porque o atacante da Lazio está vestindo uma camisa biancaceleste. De acordo com dados coletados por Seleção, Tendo em conta os golos marcados na temporada 2016/2017, apenas Lewandowski e Leo Messi marcaram mais golos do que o centroavante da Lazio. O atacante do Bayern de Munique marcou 179, enquanto o campeão argentino marcou 163. Em terceiro lugar, Manchester United, Portugal fez dupla com Immobile para que ele pudesse ver diretamente nos olhos, os números em mãos, o potencial campeão da final do playoff em Portugal. .

O tempo todo – Com esses números, também é legal segmentar os rankings de todos os tempos da Série A. Considerando que ele já é o maior pontuador de todos os tempos apenas no final de outubro, o Immobile está subindo semana a semana. Com a camisa da Lazio.. Porém, no ranking do Eterno Artilheiro, Silvio Piola está ainda mais protegido de ataques imóveis, precisando de pelo menos quatro temporadas com trinta gols para prejudicá-lo. Piola está firmemente na liderança no ranking de todos os tempos. Ele marcou 274 gols, e nos últimos anos apenas Totti conseguiu chegar perto dele, parando em 250. Immobile não está nem entre os 10 primeiros lugares. Ele precisa de 188 gols, assinados por Alessandro del Piero e Pepe. Signori. No entanto, o objetivo pode ser alcançado considerando que o imóvel já tem Amedei em 174 alturas. 177 é substituído por Guacliarella, enquanto Boniferti tem mais um gol. READ Depois da celebração do Ano Novo, o anticiclone africano carrega e a chuva volta de novo, é aí que o 3B Meteo

15 de janeiro de 2022 (alteração de 15 de janeiro de 2022 | 20:35)

© Reprodução Atribuída

“Evangelista da Internet. Escritor. Alcoolista radical. Amante da TV. Leitor extremo. Viciado em café. Cai muito.”