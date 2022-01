Na Emilia-Romagna, seu próprio buffer será suficiente para o início e o fim do isolamento – Corriere.it

A partir de 19 de janeiro, na Emilia-Romagna, quem fez um teste rápido de antígeno nasal sozinho em casa pode começar a registrar resultados positivos e se isolar. O teste que você faz a si mesmo também será suficiente para tirá-lo dela

Bolonha – O auto-exame facilita o processo de iniciar e encerrar o isolamento no caso de um Govt-19 positivo. EU ‘Emília Romanha A epidemia visa reduzir a burocracia, pois fornece cerca de 20.000 positivos adicionais para a região a cada dia.

O O novo site estará operacional a partir de 19 de janeiro: O que muda na precisão?

Um para as pessoas que se apresentaram Teste rápido de antígeno nasal em casaSe houver resultado positivo, haverá a oportunidade de registrar os resultados do autoexame no prontuário eletrônico. Começa o período de isolamento imediato.

Embora os detalhes da cirurgia tenham sido fornecidos pelo conselheiro regional de saúde Rafael Tonini na segunda-feira, um procedimento semelhante deve ser planejado para encerrar o isolamento.

Apenas um dos testes rápidos válidos na farmácia pode ser utilizado.

No entanto, isso pode não ser o caso para todos. Os indivíduos que podem buscar essa oportunidade devem se enquadrar nos seguintes casos: Já tenho uma segunda dose Independentemente da data de administração da vacina, o prontuário eletrônico é ativado ou, no caso de menores, associado ao prontuário dos pais.

Os resultados serão carregados inserindo a foto com os resultados do teste, a seleção do teste a ser usado na lista de corretos, informações sobre o comportamento a ser seguido em caso de aparecimento de sintomas e informações sobre o tipo de certificação. no documento do Departamento de Saúde Pública.

De acordo com os cálculos da mesma região, o número de autoexaminadores na Emilia-Romagna é de aprox. 2,5 milhões, para todos que completaram o curso de vacinação primária.

A aliança entre os cidadãos e a saúde pública permite reduzir imediatamente a circulação do vírus e facilitar a saúde pública, com foco nas vacinas, disse Tonini. Queremos tentar nos livrar do trabalho mortífero que as autoridades locais de saúde e as farmácias têm que suportar”, disse o presidente Stefano Bonachini. Mais atenção deve ser dada ao tema das vacinas. Na minha opinião, considerando o grande número de pacientes assintomáticos, deve refletir que estamos entrando em uma nova fase que exige simplificações.