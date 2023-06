Código de desconto exclusivo de € 500 para o Neo QLED 8K de 65 polegadas

A partir das 12h00 de hoje, sábado, 24 de junho, até às 11h59 de amanhã, domingo, 25 de junho, podes poupar 500 euros na compra de um Super Nova TV QLED 8K de 65 em para Samsung. Tudo que você precisa fazer é Conecte-se a esta página no site oficial da Samsungadicione Neo QLED 8K ao carrinho e cole isto Código de desconto exclusivo: flash 8k.

Por favor, o código só funciona se for escrito em letras maiúsculas. Se você seguiu o procedimento corretamente, assim que o cupom for adicionado, o sistema atualizará automaticamente o preço baixando-o em 500 euros. Isto significa que pode ter em casa a TV dos seus sonhos em resolução 8K pelo preço de 1499 euros.

Código de desconto exclusivo de € 500 para Samsung Neo QLED 8K TV

A Neo QLED 8K Smart TV da Samsung é uma TV emocionante, passe o termo. o fotos 8k Essa rolagem da tela permite que você observe cada detalhe, tanto nas cenas mais claras quanto nas mais escuras.

Ali também Sistema avançado de inteligência artificial – Upscaling 8K AI – Dê uma nova vida ao seu conteúdo de entretenimento favorito. E por falar em entretenimento personalizado, graças ao Samsung Smart Hub você pode salvar jogos e programas de TV em um só lugar.

Complete sua maravilhosa experiência de visualizaçãoSom Dolby Atmos omnidirecional. A partir de agora, a cada filme ou série que assistir, você sentirá uma felicidade difícil de explicar em palavras.

Ligue e digite o código FLASH8K nesta página do site da Samsung Para um desconto exclusivo de € 500 no Samsung Neo QLED 8K. Você tem até as 11h59 de domingo, 25 de junho (amanhã, editado).

