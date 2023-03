Notícias chegam do exterior

Big Brother VIP 2022/2023

Um ex-concorrente eliminado do Big Brother Vip confirmou alguns boatos que já circulavam nas redes sociais. Notícias de fora da casa chegarão a Vipponis. Aqueles que, por motivos diversos, foram dispensados ​​ou rechaçados pelos competidores que entraram na prova.

Ative as notificações para receber atualizações Big Brother VIP 2022/2023

ex-competidor de Grande Irmão VIP, que preferiu permanecer anônimo, afirmou que algum Phoebe teria conseguido que notícias do exterior chegassem à casa. entrevistado semanalmente hojeA mulher – que viria a se tornar a campeã do elenco GF Vip – revelou o mecanismo oculto por trás dessa aparente violação do regulamento que, no entanto, foi apenas parcialmente sancionada.

Eu dei a notícia em casa

Segundo o ex-concorrente do reality show que ele apresentou Alfonso Signorini, para chegar à diretoria estarão sobretudo as notícias – veiculadas principalmente nas redes sociais – relacionadas aos concorrentes em risco. “A notícia invade a casa: por exemplo, quando um sai porque está doente, pega o celular de volta, consulta os fóruns e o Twitter, e quando volta conta o que está sendo dito fora de nós.‘, revelou a concorrente misteriosa. Quando questionada sobre as perguntas substantivas das concorrentes sobre o que acontece fora de casa, a resposta foi certeira: “Eleições ou guerra na Ucrânia? Acho que o resultado do derby ou o vencedor de San Remo está mais interessado“.

Como as notícias estrangeiras chegam à GF Vip House

São várias as formas que os competidores do GF Vip podem trazer as novidades para dentro de casa. Uma delas é a revelada pelo misterioso rival: um idoso que tem permissão para sair de casa por diversos motivos, ao retornar, conta aos colegas de casa o que aprendeu lá fora. Em grande parte, os competidores que entram em casa quando o jogo já está acontecendo há alguns meses contribuem para essa prática. Equipados com celulares até o último dia antes de entrar, esses competidores conhecem dinâmicas desconhecidas dos competidores que entram na casa em setembro. E muitas vezes ficam felizes em compartilhá-lo. A terceira maneira pela qual as notícias estrangeiras entram furtivamente na casa é atribuída não aos concorrentes, mas aos seus fãs. São muitos os que, do lado de fora da Casa di Cinecittà, munidos de microfones, gritam notícias sobre resultados de transmissões ou índices de aprovação no exterior.