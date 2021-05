Daydreamer apresenta 13 de maio: novos problemas do Sanem

Can Yaman e Demet Ozdemir Voltando como Can Divit e Sanem Aydin em um novo episódio de Daydreamer – asas dos sonhos quinta-feira 13 de maio de 2021 às 16h40 Sobre o Channel 5. Os spoilers anunciam que o ardente acordo de Fekri com Nasim está em perigo de colapso.

A beleza da empresa de cosméticos é extremamente importante para Fekry Harika. Na verdade, a agência passou por um longo hiato após a saída de Kan de Istambul. Somente graças à intervenção de Sanem foi possível recriar novamente a agência de publicidade. Tudo com o propósito expresso de devolver a memória ao Divit.

Antes de encontrar Naseem e Aika, Sanem faz recomendações a Selim. O cara deveria interpretar Arthur Capello. O escritor sugere que o amigo de Mehriban tome uma posição Um pouco peculiarResumindo, como um verdadeiro superstar.

Slim realmente parece talhado para o papel. O homem, porém, cai muito no segmento, causando um acidente diplomático. Durante sua reunião com Naseem, Salim exagera seus caminhos E em palavras. Tudo se resume a Ofender o dono da empresa de cosméticos.

Ele adormeceu e ficou observando a cena com espanto. Apesar das várias tentativas do escritor de parar e conter o sangramento das palavras inadequadas de Salim, o estrago infelizmente está feito. brisa Ele está chateado e não concorda em continuar o encontro, especialmente a nomeação de Fikri Harika para acompanhar a campanha publicitária do Karimat Al Attar.

Então o homem sai da sala e segue em direção à saída, mas quando ele teme o pior, uma ajuda inesperada chega. Embora Ayca expressasse algumas dúvidas e hesitações sobre a existência de Arthur Capello e Fikri Harika, agora ela faz o possível para ajudar os meninos. porque?

Desde que Ayca chegou à agência, Sanem considera as mulheres uma ameaça. Em todos e para todos Ayca parece um clone Divit. O mesmo amor pela natureza, aventura e viagens. Duas almas livres que viveram e viveram por caminhos muito semelhantes e paralelos.

Sanem se sente longe de tudo isso, pois é uma garota simples e despretensiosa do bairro e, apesar de ser uma importante escritora hoje, nunca cruzou as fronteiras nacionais. Como ele pode competir com o que aos seus olhos parece uma supermulher?

Enquanto isso Aika No entanto, ele parece ter voltado seus olhos para Can. Pelo menos é o que Sanam vê e ouve. Só uma questão de ciúme entre as mulheres, ou isso é verdade? A ajuda que Ayca dá aos meninos para evitar que Naseem quebrasse um ardente acordo intelectual é muito importante.

Os homens da agência reconhecem sua gratidão e gratidão. mas agora Boa ideia Deve realmente provar que ele tem ideias únicas e inovadoras que convencem Nassim Doubt agora. Após a reunião, Kan e Sam voltam para a propriedade, mas as primeiras tensões surgem no caminho de carro.

Nós podemos entender isso Sanim tem ciúmes da Aika. Os dois vão para o penhasco, mas lutam ferozmente. Sanim repreendeu Kan pelas palavras que o fotógrafo capturou seu pai várias noites atrás; Ou seja, aqueles relacionados à insensibilidade em relação a Aydin.