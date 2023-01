Sonia Bruganelli Tornando-se Professora Universitária: Veja o que você vai estudar e quanto custa para se matricular no curso

Sônia Broganelli Pronto para assumir a cadeira. esposa Paulo Bonolis, colunista em Grande Irmão VIP, Ele está prestes a estrear em um papel palestrante de universidade no novo currículo Programa executivo em criatividade e gestão de formatos televisivos organizado porUniversidade Lewis E de TgCom. Aqui Bruganelli trará sua experiência como Gerente Geral da SDL TV e Produtor de TV, onde ministrará um curso de 20 aulas intitulado Novos conteúdos para informação e entretenimento. Conforme declarado no site da universidade, o curso começará em fevereiro de 2023 Será um “percurso de ensino superior que gera as competências certas para atender às necessidades dos profissionais em um setor em constante evolução e com grande potencial”.

E novamente, em detalhes, “o caminho Os pedidos da Etisalat surgem para se comunicar com empresas e instituições do setor audiovisual. Este programa destina-se principalmente a pessoas que já trabalham no setor audiovisual com o objetivo final de enriquecer sua riqueza de conhecimentos e habilidades e fornecer as ferramentas para trazer inovação em contextos organizacionais indígenas.” O objetivo declarado é treinar profissionais como produtores, assistentes de estúdio, diretores, autores, colaboradores de roteiro, diretores com habilidades editoriais e jornalistas e operadores de informação e produtores de conteúdo, pelo que se sabe As aulas serão realizadas em Romana Luiss Business School, mas também haverá a possibilidade de fazer o curso à distância. o custo? 5900€ mais IVA.