Novara: Instituto Ravizza celebra Dias Erasmus

para’Instituto Giuseppe Ravizza em Novara comemora Dias ErasmusDe 9 a 14 de outubro, com uma série de iniciativas para divulgar os valores da UE e sensibilizar para as possibilidades oferecidas pelo programa de mobilidade internacional Erasmus+.

os detalhes

Para esta ocasião, são diversas as atividades organizadas pela Ravizza: três dias de boas-vindas ministrados por alunos da Equipa Erasmus, dirigidos aos alunos do primeiro ano, em nome de uma especial caça ao tesouro no centro histórico de Novara, em modalidade geocaching; Manifestação de interesse em participar este ano do Programa de Mobilidade Internacional (viabilizado graças ao projeto de credenciamento aprovado pela Agência Nacional Inder) e apresentação dos alunos Clube Erasmus Aos colegas dos projetos internacionais do Instituto. Entre estes, Intercâmbios culturais Com escolas secundárias em França, Alemanha, Letónia, Portugal e Espanha; o Locais de trabalho no exterior; o Voluntariado internacional E cursos para conseguir Certificados de idiomas Codificado pelo QECR. Os seis dias de eventos terminam com alunos e professores, que mantiveram as escolas abertas neste verão, reunindo-se online em agosto com campo de verão Internacional, e lançamento da versão 2023/24 do projeto Erasmus+ abre-te Sésamo.

Nascido em 2020 durante o bloqueio para permitir que os alunos se encontrassem remotamente numa dimensão internacional, abre-te Sésamo(abreviação de Sharing Enthusiasm, Stories and Actions in Millenials’ Europe) viu mais de uma centena de jovens reunirem-se online para desencadear discussões, jogar jogos de comunicação e workshops criativos: desde então, tem sido uma aposta bastante arriscada quebrar as barreiras suscitada pela pandemia global. A mobilidade virtual tornou-se um acontecimento constante graças à grande participação de jovens que partilham o desejo de se sentirem cidadãos europeus, mesmo sem estarem fisicamente no estrangeiro ou próximos uns dos outros.

“Seis dias para fazer a Europa brilhar é a reivindicação da sétima edição dos dias de Erasmo” – A professora diz Bárbara Bianchi, Responsável por projetos internacionais do Instituto G. Ravizza – “Na verdade, os nossos filhos deixam brilhar 365 dias por ano, graças à vontade de partilhar experiências de viagem ou hospitalidade com os seus pares, o que por sua vez se torna um multiplicador de entusiasmo e de novas descobertas.. Na verdade, graças também ao projeto OpenSesame com clubes temáticos, as crianças descobriram que debater é um desporto mental benéfico para todos; Para entender a ciência é preciso sujar as mãos; Essa distância é um desafio que a criatividade pode superar e o International Summer Camp torna o verão verdadeiramente especial, porque os mergulha numa autêntica dimensão europeia, a começar pela prática da língua.“.

conclui Diretora da escola Fúlvia Carbonera“,”A proposta intercultural não só desenvolve competências linguísticas e de comunicação, mas também trabalha para superar a auto-referência que muitas vezes caracteriza a nossa mentalidade e criar uma rede de ligações com outras realidades educativas para intercâmbio e enriquecimento mútuo.“.