MasterChef, vaza a absurda exigência de que os competidores assinem para participar: eles devem abandoná-la completamente

Spoilers nunca são permitidos para o MasterChef, por isso, para evitá-los, os competidores devem assinar cláusulas especiais.

É adorável O programa de culinária mais seguido em toda a Itália, visto que cada episódio e lançamento coleta um número significativo de avaliações. Afinal, é É difícil não ficar empolgado com um show como esse, quando você realmente pode fazer qualquer coisadesde os testes de culinária, aos interlúdios envolvendo os competidores e os próprios juízes, às voltas e reviravoltas, é claramente negativo e positivo.

para MasterChef Na verdade, nada é dado como certo E durante a transmissão tudo pode acontecer, como a eliminação repentina de alguém que foi premiado como favorito ou o inesperado retorno e vitória de alguém em quem ninguém jamais apostou.

O que acontece no contexto do programa na realidade Ele é tão imprevisível que quem o acompanha de casa fica na expectativa até que seja eleito um vencedor.. Mas é exatamente isso que o torna tão interessante E parece que, ao longo das edições, até seus produtores se deram conta.

Eles parecem manter esse nível de suspense meticulosamente até o final do programa Faça com que os concorrentes assinem uma cláusula específica quando descobrirem que foram selecionados para o programa. Uma espécie de pacto de sigilo que, no entanto, carrega muito peso para eles.

Spoiler nunca satisfez ninguém

Isso parece ter sido feito Para evitar o vazamento de informações ocorrido durante a segunda edição do programa, que estragou a vencedora daquela temporada, a advogada Tiziana Stefanelli, antes de sua efetiva eleição.. Parece que seu nome apareceu em um post de blog algumas horas antes de seu anúncio.

coisa Os produtores e os próprios telespectadores ficaram chateados, pois para eles esse conselho estragou o encanto do programa. Por isso, os produtores firmaram esse tipo de acordo de confidencialidade com os participantes. Mas é disso que se trata.

A carta de confidencialidade deve ser respeitada

Edições praticamente rivais Eles têm que assinar algum tipo de “pacto de confidencialidade”. e não revelar nada sobre o programa até que o vencedor final seja anunciado na TVque geralmente ocorre algum tempo após o tiroteio.

Caso não cumpram este acordo, serão Obrigá-los a pagar uma certa quantia em dinheiro, que por lei corresponde a “danos criminais”.. Para verificar claramente que não há vazamento de informações, cada um deles e suas redes sociais são submetidos a auditorias constantes, a fim de evitar spoilers.