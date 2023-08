Casal da ilha da tentação entrevistado no tg1: a cena se torna viral

Durante várias horas, um vídeo protagonizado por dois ex-campeões da Ilha da Tentação. De quem ele é? de Carlotta Del Isola e Nello Sorrentinoque participou do programa em 2020. Após o sucesso do reality show de verão, Carlotta também entrou na Casa del Grande Irmão VIP Durante a estada, Nilo vai como convidado pedir sua mão. No ano passado, no dia 22 de maio, os dois se conheceram oficialmente casado. Mas, por que hoje, 20 de agosto, se fala tanto de Carlotta e Nello nas redes sociais?

Carlotta e Nello da Ilha da Tentação no TG1

Pois bem, tudo começou com uma aparição inusitada do casal: os dois ex-heróis da Ilha da Tentação foram entrevistados no TG1 durante o dia serviço Filas na estrada Criado após o fim de semana de meados de agosto. Carlotta e Nello, na fila do número da cabinerespondendo às perguntas do repórter, revelando que estão voltando para casa depois de alguns dias férias em Rimini. O repórter em questão obviamente não tinha ideia de quem eles eram e de alguma forma os impediu. inconscienteassim como as outras pessoas ao longo da rodovia.

De qualquer maneira, a cena divertido bastante redeE porque o jornalista em questão Ele não os reconheceu E também por comportamento aprovado por em. enquanto Charlotte Ele respondeu às perguntas, deixou completamente imóvel com um sorriso no rosto. Expressão convertida rapidamente em um arquivo memesMuito para o riso de muitos usuários. Em poucas horas, um trecho do serviço de notícias estrelado por Carlotta e Nilo foi instantaneamente compartilhado nas redes sociais e se tornou viral.

nunca comentários Eles não estavam sozinhos positivo. Enquanto muitos simplesmente escreveram que acharam o vídeo engraçado, outros usuários aproveitaram para fazê-lo. Criticar cônjuges e identificá-los arrogante Eles até alegaram que ficaram chateados por não serem reconhecidos. Charlotte Ele quis dar sua opinião a esse respeito, respondendo às mensagens de alguns usuários em uma postagem sobre esta história compartilhada por Giuseppeporro.it. O ex-Fibonacci permaneceu chocante desses comentários, explicando como foi”Ele fala sobre nadaE a falta de compreensão da reação flagrante à entrevista.