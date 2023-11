Homens e Mulheres, episódio de 28 de novembro, resumo do que aconteceu

Novo episódio hoje, terça-feira, 28 de novembro de 2023, com “Homens e Mulheres”, programa de namoro apresentado por Maria De Filippi, vai ao ar de segunda a sexta, a partir das 14h45, no Canale 5. E no estúdio, como sempre, Tina Cipolari, Gianni Sperti e Tini Cansino como comentaristas. Os tronistas desta temporada são Cristian Forte e Brando, após o abandono de Manuela Carrero. O que acontecerá hoje com o personagem mais querido da tarde italiana? Descubra – e acompanhe – conosco quando o People Show estiver em nossa transmissão ao vivo a partir das 14h45.

Homens e mulheres, onde estamos?

No episódio de Homens e Mulheres que foi ao ar na segunda-feira, 27 de novembro, presenciamos o fim do relacionamento entre Alessio e Claudia. Os dois discutiram violentamente sem conseguirem chegar a um ponto de encontro. No estúdio, uma senhora chega para buscar o cavaleiro, mas ele decide não ficar com ela. Já Marco Antonio se cansa de Emanuela duvidar dele e decide dançar com Bárbara. Não somente. Os dois sairão para jantar juntos, diante de uma Emanuela atordoada que não acredita nas decisões do cavaleiro…

Prévias de episódios masculinos e femininos, 28 de novembro de 2023

Com base nas últimas prévias que surgiram durante as gravações, Ida continua conhecendo homens que vieram ao estúdio por ela. Outros homens apareceram para o novo tronista. Surge também uma forte discussão entre Aurora, Bárbara e Roberta. Armando volta a ser…

Onde ver na TV e ao vivo

A transmissão pode ser acompanhada ao vivo no Canale 5 (botão 5 do controle remoto) ou ao vivo no Mediaset Infinity.

Na Witty TV, você pode assistir novamente ao episódio e clipes com os grandes momentos do programa.

Além disso, todas as noites, a partir das 19h50, o La5 transmitirá um replay do episódio de hoje.

O TvBlog assistirá ao episódio ao vivo a partir das 14h45. estamos esperando por você