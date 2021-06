O Inter avançou com o Benfica por João Mário, ligado ao Sporting de Lisboa, noticia a imprensa italiana.

O Inter está em negociações avançadas com o clube português Benfica para vender o meio-campista João Mario, de 28 anos, dos Nerazzurri, após uma transferência para os rivais de Lisboa, o Sporting CP, que parecia difícil.

É o que noticiou hoje o jornal romeno “Corriere dello Sport”, que referiu que o clube português surgiu como um destino possível para o jovem de 28 anos.

Mario é o jogador de quem o Inter quer se livrar no verão, com um jogador fora dos planos da titular, e o clube espera sacar seu salário.

O Sporting foi um forte candidato à contratação do médio, que passou a última época emprestado ao clube, por tempo indeterminado, com o jogador a querer prolongar a sua gestão.

No entanto, os campeões portugueses teriam atrasado o negócio ao recusar-se a aproximar-se dos 7,5 milhões de euros solicitados pelos nerazzurri, o que significa que um negócio que parecia demasiado próximo estava mais uma vez longe.

Entretanto, os Nerazzurri começaram a oferecer entretenimento de outros clubes ao médio português, com Nice e Villarreal convencidos de que estão interessados.

O Benfica, rival do Sporting de Lisboa, juntou-se a esta lista e as negociações com o Inter têm corrido bem, com o clube a oferecer 7,5-8 milhões de euros pelo jogador, que o Inter vai aceitar.

Se o Sporting aumentar a sua oferta para atingir a classificação do Inter, torna-se imediatamente o favorito para assinar o jogador como destino preferencial, mas por outro lado, uma mudança repentina para os rivais da cidade pode estar em jogo.