Marica Pellegrinelli é vista com Marco Borriello (de novo)

Eros Ramazzotti aos 57: as mulheres de sua vida, incluindo suas filhas

Marica Pellegrinelli e Marco Borriello Eles foram vistos juntos novamente. Ex-jogador de futebol, agora na gestão de Ibiza, e modelo, no passado casado Eros RamazzottiEles se conhecem há algum tempo. Um vínculo especial, que foi crescendo com o tempo, levando muitas vezes à hipótese de um sentimento importante.

Para reviver a fofoca semanal chi Qual paparazzi Marco e Marika durante uma noite de diversão e sorrisos no 39º aniversário الذكرى aniversário do jogador de futebol. Depois das festividades, a modelo e o ex-jogador de futebol dormem na mesma villa e voltam a encontrar-se no Cappuccino Gran Café. Em fotos de Borriello e لقطات Pellegrinelli Eles sorriem e brincam, o entendimento entre eles é muito forte, fruto de uma amizade que durou algum tempo. Mas existem aqueles que estão dispostos a jurar que o amor nasce entre os dois.

Nascida em 1988, Marica Pellegrinelli mantém um relacionamento há vários anos com Eros Ramazzotti que lhe deu dois filhos, Rafaela Maria e Gabrio Tulio. O casamento do cantor, que ele celebrou em 2014, terminou em 2019 com o divórcio. A relação com a cantora, apesar da despedida, continuou boa. distância divórcioA modelo ficou em silêncio por um longo tempo, esquivando-se de boatos e acusações de alguns fãs sobre o fim do casamento. Só recentemente Marika decidiu contar sua versão dos acontecimentos: “Quando você começa uma família com um artista importante, uma vida assim não é possível – revelou ele -. Ótimas experiências nas turnês, mas sempre estive sozinha com os filhos. Até a as crianças iam para a escola primária, eu sempre acompanhava meu marido nas turnês. Aí eu parei. E, na verdade, o casamento acabou também. ”

Grave a história de amor com o empresário e designer Charlie VisaReferida como seu novo amor, Marika agora parece ter encontrado a serenidade que tanto procurava. Junto com seus amigos de todos os tempos, incluindo Marco Borriello, eles foram vistos várias vezes com a modelo. O ex-jogador de futebol, também conhecido por um longo relacionamento com ele Belen RodriguezEle se mudou há muito tempo para Ibiza e não escondeu o sonho de uma família e filhos com uma mulher especial.