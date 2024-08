Classificações de TV na segunda-feira, 1º de julho: quem ganhou a partida de Portugal

Avaliações de TV, dados da Auditel da noite passada atualizar 2 de julho de 2024





Rai1 vence o jogo entre Portugal e Eslovénia na qualificação para o Campeonato da Europa de 2024 por 31,9%. O episódio final da curta série Bardot do Canale5 parou em 7,2%. A Saga Crepúsculo: Amanhecer – Parte 1 é proposta pela Italia1 com uma participação de 4,3%. Todos os dados da Auditel de ontem, segunda-feira, 1º de julho.

No início da noite de ontem, Segunda-feira, 1º de julhoOferecia aos espectadores eventos esportivos, filmes, séries de TV e programas aprofundados. Rai1 deixou espaço para a partida Portugal – Eslovénia Válido para o Campeonato Europeu de 2024 Canale5 transmitiu o episódio final da série Bardo. Na Italia1 ao vivo A Saga Crepúsculo: Amanhecer – Parte 1. Vamos ver quem conseguiu vencer o concurso de classificações Dados da Auditel para segunda-feira, 1º de julho.

Desafio de audiência televisiva entre Portugal, Eslovénia, Bardo e A Saga Crepúsculo: Amanhecer

No início da noite de segunda-feira, 1º de julho, Rai1 deixou espaço para Portugal – Eslovénia. combinar com o Campeonato Europeu 2024 Terminou em disputa de pênaltis com vitória do time de Cristiano Ronaldo. Portugal chegou aos quartos-de-final. Aumento da audiência da partida, que foi o programa mais assistido da noite, com 5.450.000 espectadores, o equivalente a 31,9%. Canale5 transmite o episódio final da série Bardo. A minissérie com Julia de Núñez, Victor Belmondo, Jules Benchetrit, Géraldine Belhas e Hippolyte Girardot nem brilhou no final: 1.223 mil espectadores, 7,2%. Na área da Italia1 A Saga Crepúsculo: Amanhecer – Parte 1. O filme é estrelado por Kristen Stewart, Robert Pattinson, Ashley Greene, Jackson Rathbone, Peter Facinelli e Taylor Lautner, e foi assistido por 723.000 espectadores, ou 4,3%.

Classificações de TV para outras redes públicas, dados da Auditel da noite passada

Vejamos agora outras propostas de redes públicas. Ao vivo na Rai2 Amanhecer – sussurra na noite. O filme é estrelado por Brec Basinger, Megan Best, Jope Clark, Joey McIntyre e Klara Alexandrova, e alcançou 681.000 espectadores, com uma avaliação de 3,9%. Transmissão Ray3 Nunca foi unido. O filme, estrelado por Vincenzo Salmi, Ambra Angiolini, Ricky Memphis, Anna Fuglietta e Giovanni Vernia, contou com um público de 1.102.000 espectadores, com uma participação de 6,2%. Rete4 deixou espaço para A Quarta República. O programa apresentado por Nicola Porro foi acompanhado por 744 mil telespectadores com um share de 5,6%.