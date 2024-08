“Ele tem esposa e filhos. Primeiro encontro em junho.” Todos os segredos da história de amor

“Se forem rosas, florescerão.” Assim podemos descrever a nova capa de Chi que eterniza Chiara Ferragni em companhia Sílvio Cambará, empresário e CEO da marca de calçados Golden Goose. Assim, haverá um novo amor no coração da empreendedora digital que, por sua vez, vive o primeiro verão após o rompimento com Fedez. Na verdade, os dois decidiram separar-se depois de uma crise profunda, agravada sobretudo pelo escândalo Pandoro Gate, que eclodiu no final de 2023 e permaneceu no centro das notícias durante vários meses. Fotos exclusivas de Chi mostram o primeiro encontro entre a empreendedora digital e Campara ocorrido em junho em Forte dei Marmi: ela está diferente e parece estar avançando. A empreendedora tenta dedicar este novo capítulo de sua vida às coisas simples e, aparentemente, ao amor. “Love is in the Air” parece ser a trilha sonora de seu verão. Chi Weekly revela não só que Chiara Ferragni iria mostrar fotos de Silvio para as amigas. Assim, revelamos aqui “os segredos da história de amor mais comentada do momento”.

Ideias









A indiscrição de Che

Chiara Ferragni e Silvio Campara mostram que são muito cúmplices.

Os dois, imortalizados por Che no primeiro encontro em junho, parecem despreocupados e sorridentes. Ele, com seu físico esculpido e charme imperdível, exala uma luz diferente da habitual. Um detalhe curioso desse primeiro encontro entre os dois é que Campara estava em Forte dei Marmi com a esposa e os filhos. E então, o destino: como se não bastasse, poucos dias depois do encontro, em meados de junho, o empresário e a esposa foram embora. «Esta semana, a capa da revista Chi é dedicada a Chiara Ferragni, a heroína da história mais comentada do verão – escreve Chi -. Fotos exclusivas do influenciador com o diretor de moda Silvio Campara. Tudo começou a partir deste encontro, que aconteceu no início de junho: poucos dias depois, o diretor estava em crise com a esposa enquanto o ex-namorado do Fidesz, que hoje vemos de férias com a família em Mykonos, confessava aos amigos.

Quem é Silvio Campara?

Mas quem é o homem que parece tão próximo da vida de Chiara Ferragni? Silvio Cambara, 45 anos, vem de uma família de artesãos. Formou-se na Universidade Bocconi e é CEO da Golden Goose desde 2018. “Campara ganhou as manchetes há um mês devido ao anunciado e depois cancelado IPO da empresa, que terá um capital de 1,8 mil milhões de euros”. Estas são as palavras escritas por Dagospia sobre a vida privada e profissional de um empresário. E ainda: “Há rumores de que Kambara, apesar de ser casada e ter um filho, está disposta a desistir de tudo (e de todos) para sair de férias com a ex-rainha do Instagram gravemente machucada”. Como sempre e com a máxima discrição: de momento não há confirmação ou desmentido por parte dos diretamente envolvidos.