Os antecedentes que acusam Meghan Markle – Il Tempo

Nos EUA, o príncipe Harry não sabe realmente como preencher os seus dias e, especialmente agora que o verão está a chegar e o trabalho de Meghan Markle está em baixa, o tédio está a criar “enormes tensões” entre o duque e a duquesa de Sussex. A história de fundo é assinada pelo autor Tom Quinn, especialista na família real, que afirma que desde que o casal se despediu das obrigações reais em 2020 para uma nova vida nos Estados Unidos, há muitas coisas que Harry sente falta. Sem os seus entes queridos e amigos no estrangeiro, o homem de 39 anos teria vivido uma vida bastante vazia. O especialista disse ao Mirror que os sinais do tédio do Duque já estavam presentes há algum tempo: “Harry está cada vez mais entediado e olha para trás, do outro lado do Atlântico, onde a maioria das pessoas ainda está viva – seus amigos do exército e da escola.” Que ele nunca vê porque não querem visitá-lo nos EUA, o que torna as coisas difíceis para Megan. Não é fácil para os Sussex passar dias e semanas sem muito o que fazer. Meghan é muito motivada no trabalho e não pode culpar o marido por não ser um gênio dos negócios, já que ele só cresceu e se tornou membro da família real. “Harry não tem muito o que fazer em sua vida diária.”





“Depois de passear com o cachorro e talvez dar um passeio de carro – continua Quinn – ele não tem nada a fazer a não ser apoiar sua esposa, que tem estado muito ocupada nos últimos meses lançando sua marca de estilo de vida “American Riviera Orchard” e filmando sua próxima série na Netflix Em vez disso, ela precisa que “Meghan se torne alguém com uma forte determinação para ter sucesso. Tudo isso criou enormes tensões”.





Na verdade, o Príncipe Harry também tem trabalhado muito recentemente para promover os Jogos Invictus, juntamente com vários outros projetos, incluindo sua série de documentários, o que poderia ter tornado ainda mais difícil manter contato com seus amigos devido à sua agenda lotada. Fontes dizem que ele ainda sente falta do Reino Unido. A distância também pode desempenhar um papel importante em suas amizades, já que os Sussex vivem atualmente na Califórnia, a milhares de quilômetros de sua antiga casa, Frogmore Cottage, no Reino Unido. O casal saiu da propriedade de Windsor em 2020 e trocou a vegetação exuberante de Berkshires pelas colinas ensolaradas de Montecito.