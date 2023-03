A grávida Charlotte Casiraghi em um vestido decotado no Rose Bowl

Tana liberte todos. Ou talvez não. O VAR é esconde-esconde? Existe a possibilidade de mascarar um evento que ainda não foi confirmado pela estratégia de design milimétrico? oi milho Se você se chama Charlotte Casiraghi em um vestido longo no Rose Bowl, se optar por uma linha vertical que contorne sem destacar ou revelar, se evitar perguntas de fofoca acrescentando outra sobre a misteriosa ausência de Dimitri Rassam após assistir às edições anteriores. O que aconteceu com o marido de Charlotte Casiraghi por não comparecer ao evento mais luxuoso de Mônaco? A fofoca saltou para ele por não vê-lo na escalação do Principado do Milênio e perdeu o caráter nos quatro casais agora identificáveis, Charlotte Casiraghi sozinha, Simplesmente. chocante? Este tópico que iniciou as investigações posteriores, porque o caso inicial ainda não foi resolvido e no tapete vermelho estilo Bollywood no Ballo della Rosa 2023 Charlotte Casiraghi não revelou nada.

Charlotte Casiraghi no Baile das Rosas de 2023 com (da esquerda) seu irmão Pierre, Caroline de Mônaco, Christian Louboutin, Tatiana Santo Domingo e o príncipe Albert

Por isso, as letrasVestido longo Charlotte Casiraghi Eles podem ser tão ilimitados quanto as alusões/inferências que alimentam as imagens do Testemunho do Filósofo para Chanel no evento de Mônaco. Quem está há semanas se esquivando, não dizendo, escondendo os segredos pessoais mais importantes e alimentando essas hipóteses sobre Charlotte Casiraghi está grávida Entre terninhos e vestidos de passarela, os visuais nunca saíram de moda. Mesmo os espiões mestres não podem fornecer garantias ou certezas sobre a suposta gravidez do segundo filho de Caroline de Mônaco, então Charlotte Casiraghi hoje Ele brinca com todos os subtextos possíveis, mostrando as infinitas luvas pantone dos anos 40 da diva em Pantone rosa choque que confunde ainda mais as ideias (é uma progressão revelação de sexo sui generis?), levantada em sandálias plataforma que elevam sua figura minha garotinha, com um vestido maravilhoso conseguiu esclarecer boa parte das questões. Esperando o maior número possível para finalmente encontrar a resposta.