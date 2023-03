GP Las Vegas, não pague para ver a corrida: a última moda da F1

Roma – o Grande Prêmio de Las Vegas É definitivamente o evento mais esperado da temporada de 2023 F1: Uma data em que a Liberty Media investiu muitoEm termos de publicidade e promoção. A terceira designação nos Estados Unidos é, de fato, um símbolo da explosão comercial dos circos no exterior e no exterior. Encontro maluco, excessivo de todos os pontos de vista (também do ponto de vista econômico, já que existem pacotes que valem mais de um milhão de dólares). É tão insano que você terá que pagar até mesmo para ver os monolugares batalhando na pista com seus próprios olhos. Sim, porque os 1.800 ingressos na categoria “admissão geral” (na verdade, lugar em pé) que custam $ 500 já estão praticamente esgotados. É por isso que os organizadores, conforme relatado por RaceFans.net, estão preparando umÁrea do festival para uma “watch party”Onde os espectadores (a capacidade prevista é de 30.000 lugares) assistirão à corrida a partir de um grande ecrã, sem acesso a ver o circuito.

Uma palavra aos organizadores

“Infelizmente, conseguimos disponibilizar um número limitado de ingressos gerais para o primeiro Grande Prêmio em Las Vegas. Todos os 1.800 ingressos estavam disponíveis tanto em pré-venda quanto em vendas gerais e esgotaram devido à alta demanda.” – disseram os organizadores –. Mesmo que eles não permitam a entrada no ringue, acreditamos que nos próximos meses poderemos colocar à venda ingressos para uma festa de exibição exclusiva. Este evento permitirá que os fãs aproveitem o fim de semana de corrida, juntamente com música ao vivo e entretenimento. Para lançamentos futuros, estamos empenhados em avaliar as possibilidades de disponibilização de mais ingressos de Admissão Geral.”.