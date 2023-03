Morreu Ivano Mariscoti. Adeus ao ator ocasional que amou Raffaello Baldini e iluminou os filmes Benigni e Zalone

Adeus, pequeno Ivano. ator acidental de 40 anos, Evan Mariscoti De Bagnacavallo (Ravenna), primeiro agrimensor do município, representante do supremo personagem cinematográfico e absoluto de Benigni, Zalone e depois Muccino. Talento cômico brilhante, pele política brilhante e um homem honesto que nunca se perdeu no charme do showbiz que ele queria em cada set. Mariscotti morreu aos 77 anos após uma longa doença. Muitas satisfações artísticas para um natural de Ravenna que escolheu viver no centro de Bolonha. Direção artística do Teatro Consletsi por quase uma década, um espetáculo (La Fondazione) baseado no poeta romano Raffaello Baldini, e depois filmes. Muitos, muitos, quase impossíveis de listar. Começando com as histórias bizarras de Sandro Baldoni, Laria Serena del Offset de Soldini, depois as façanhas eróticas no monstro dos anos 90 de Benigni, Johnny Stecino; produções internacionais de grande sucesso, como Hannibal, de Ridley Scott, e King Arthur, de Clive Owen; Por fim, nos anos 2000, a ombreira em Cado dalle nubi e Che bella giorno da dupla Nunziante/Checco Zalone. Ele deixa a esposa, ex-aluna que se casou pela segunda vez no ano passado, Erika Leonelli, e uma filha, Eliade, com a primeira mulher, Ifigênia Canara.

Marescotti, como funcionário municipal e ator. “Para fazer o meu trabalho você precisa de ‘Oc, stomich e bus de cul’.” “Oc” porque você tem que estar no momento certo no ponto certo, “stomich” porque você tem que engolir sapos, “bus di cul” porque sem esse ficam os outros dois… “Aqui está o ônibus difícil do Ivano. Quando no verão de 1980 ele não sai de férias e assume o lugar de um amigo que é ator em uma peça teatral infantil em Montagnola, em Bolonha. As crianças estão se divertindo Marescottii por volta dos quarenta anos escolheu ser ator. Por emprego fixo de incertezas de estágio. Resumindo, isso é um estômago. Porque é preciso coragem para pular no vazio. Ivano gostava de dizer que enquanto outros se tornaram grosseiros e berlusconianos, ele se entregou ao teatro. Um caminho impenetrável feito, toneladas de ditado que dissolve aspereza lendo um sotaque romano de romances em um instituto para cegos, depois chamadas chegando e atendendo o nome de Leo de Berardini, Marco Martinelli, Giorgio Albertazzi. Tem os figurantes que fogem em Ginger e Fred em Fellini, E para viver precisamos de algo mais duradouro. Outro ônibus, ou talvez Ivano disse que o estava observando, foi quando Silvio Soldini o notou no teatro. O diretor milanês, totalmente triste e acinzentado, quer Mariscotti como protagonista (ele é um químico) em seu filme mais antoniano. É 1991. O ex-funcionário municipal tornou-se um ator de cinema sério. É hora de fazer o papel do editor-chefe do maior jornal italiano que rejeita o artigo do jornalista (Corso Salani) que está investigando o massacre de Ustica, e é a vez de Johnny Stecino. Na realidade Roberto Benigni, que se pergunta assim que o vê: Mas Ivano, onde você esteve até agora? Marescotti torna-se o companheiro de Benigni, antagonista como o rabugento médico Randazzo em um dos maiores sucessos de bilheteria italianos de todos os tempos. O comediante toscano o quer novamente em Il Mostro, três anos depois, onde interpreta Pascucci e um dueto mais solto e esporoni com o catatônico Loris (Benigni) até que ele acaba como uma dublagem negativa sob o truque do corpo flexível de Tuscanaccio.

Também em 1994 foi o protagonista absoluto, mesmo dividido por três nos três episódios da história de Strane de Sandro Baldoni. Não se pode esquecer a parte hedionda do homem que não pagou a conta do avião e que, dominado pela tosse, tenta pagar o atraso no correio, perdendo o fôlego a cada metro. Também nos anos 90 trabalhou com Pupi Avati, foi pai de Stefano Accorsi em Jack Frusciante, deixou o grupo Negroni, começou a trabalhar em filmes de Carlo Mazzacurati, depois no início dos anos 2000 acabou nos sets de produções de Hollywood como O Talentoso Ripley , Hannibal, mas acima de tudo Coisa é o Bispo Germanius na aventura histórica épica do Rei Arthur por Antoine Fuqua. “Fiz duas grandes manobras, porque não sabia inglês”, explicou-nos Marescotti em entrevista. “Com Fuqua, assim que me acostumei com meu inglês ruim, assino o contrato e a produção me diz ‘Claro, é um filme sobre jóqueis, então é compreensível que ela saiba cavalgar’. ‘Claro’, eu disse. que já viram cavalos em filmes de faroeste responderam entre 2009 e 2011. , ele posteriormente o dedicou como um grande ator Checco Zalone está aqui eu estou caindo das nuvens que em C.É um lindo dia Onde faz o papel do Coronel Mazzini e enlouquece diante do furacão Zaluni. Entre 2017 e 2018, uma pérola e um sucesso estratosférico: ele é o precioso co-estrela de Amantes de Matteo Vicino e no papel desejado por Muccino para Johnny Dorelli, ele apoia brilhantemente sua “esposa” Stefania Sandrelli como chefe do clã da grande família herói de A casa tutti bene.

Teatro e política. Marescotti sempre incutiu humildemente um amor sincero e profundo pela língua da Romênia e se dedicou às obras de Raffaello Baldini, subindo ao palco várias vezes, incluindo o cume mais orgânico e solene sendo The Foundation, uma produção da ERT executando palcos italianos . A sua ligação ao teatro levou-o a ser diretor artístico do Teatro Conselice (Ravenna) durante quase dez anos e recentemente fundador de uma academia com o seu nome que terá agora de honrar a sua carreira e os seus ensinamentos. Mariscoti, um antifascista, em 2014 concorreu às eleições europeias na lista de Tsipras e acabou no coração da província de Rai para ser registrado nos anais. “Rai cometeu um ato de sujeira sem precedentesmim”, explicou Marescotti al. fattoquotidiano.itEles me procuraram às 9 horas da manhã de Páscoa e depois durante todo o dia e também no domingo de Páscoa. Eles me pressionaram, por meio da minha agência, a assinar uma permissão para me separar da fantasia, boa temporada. Obviamente, disse não, repetidamente. , e os produtores e Ray agiram sem o meu consentimento de qualquer maneira.” Marescotti também estrelou dezenas de séries de TV de sucesso na Rai1, incluindo Raccontami, I liceali, L’Oriana e Don Matteo.