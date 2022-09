Kate Middleton volta a trabalhar com casaco Dolce & Gabbana

Kate Middleton Ela voltou a trabalhar após o funeral da rainha Elizabeth. Os Príncipes de Gales estão em Windsor para conhecer aqueles que organizaram e realizam as esplêndidas cerimônias fúnebres e para agradecê-los pessoalmente. A esposa de William ainda aparece com um visual lúgubre, mas com detalhes charmosos: um casaco de antes Dolce & Gabbana a partir de 2.465 euros Os punhais são muito altos.

Kate Middleton está de volta ao trabalho

Depois de se provar princesa e mãe no funeral da rainha Elizabeth, durante o qual Ele orientou e confortou George e CharlotteE a Kate Middleton Ela reapareceu em público para agradecer pessoalmente a todas as pessoas que trabalharam para organizar o funeral.

Então ela e William foram para Windsor Guildhall onde Conheça os voluntários e funcionários que serviu na Capela de São Jorge e que lidou com as multidões reunidas em Londres para a despedida final de Sua Majestade. Embora a organização, como é sabido, tenha experimentado algumas falhas.

Casaco Kate Middleton, Dolce & Gabbana

Kate apareceu na reunião ainda vestida de preto. O luto será mantido pelos membros da família real por 10 dias após o funeral. A princesa tirou do guarda-roupa um casaco longo Dolce & Gabbana com botões dourados e gola redonda. custo? 2.150 libras, cerca de 2.465 euros. Lady Middleton combina com seu sutiã Saltos muito finos e muito altos Que você carrega sem dificuldade mesmo que a calçada seja feita de ladrilhos irregulares. E, claro, meias pretas transparentes, indispensáveis ​​para roupas de luto.

Mas desta vez, o vestido não inclui o chapéu, que era necessário em todas as cerimónias oficiais associadas à Rainha, que pediu explicitamente o véu negro, um desejo Que é o que Meghan Markle não estava disposta a alcançar. De qualquer forma, Kate se permitiu usar seus longos cabelos livremente e esvoaçar ao vento.

Kate Middleton e William cancelam viagem

deve ser Guilherme ir para Nova York Para participar do Prêmio Earthshot, onde ele deveria fazer um discurso. Mas a viagem foi cancelada após a morte da rainha e ele acabou de enviar uma gravação. Muitos convidados do funeral de Elizabeth II se viram na Big Apple, da espanhola Leticia que voltou a usar vermelho para Alberto de Mônaco sem CharlenePassando pela Jordânia.

Além de William e Kate, outros membros da família real voltaram ao trabalho, entre eles Princesa AnnaEle se encontrou com membros da Marinha Real que participaram da procissão.