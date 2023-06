“Mudei meu corpo. Jejuei 12 horas por meses e me tornei a ‘Viúva Negra’ »- Corriere.it

Finalmente, Scarlett está de volta entre nós. cantor mais esperado No 76º Festival de Cinema de Cannes, o filme também protagoniza o roteiro In Asteroid City, de Wes Anderson – inscrito em competição e que estará em cartaz a partir de 14 de setembro – Aqui ela está deslumbrando na Croisette com seu sorriso ensolarado, em um vestido rosa Prada, ao lado de seu marido, Colin Jost, um autor e comediante.. Muita coisa aconteceu na ausência da atriz americana do cenário da mídia global por quatro anos. Em 2019 pés história de casamento De Noah Baumbach, agora na Netflix, no Festival de Cinema de Veneza, um filme que fala da dor da separação e que interpretei – assim insinuei – também com base na experiência pessoal. Afinal, também No papel da estrela dos anos 50 criada por Wes Anderson, ela se colocou“Eu tenho atuado por tanto tempo que cada personagem é uma consequência da minha consciência e fascismo, uma extensão de mim mesmo e dos meus sonhos”, disse ele na coletiva de imprensa.

Meu corpo bomba sexy, clique ‰ que o risco de me demolir, os melhores filmes me escaparam. “Minhas lendas? Judy Garland e Winona Reader: Tão lindas, tão perigosas »

– Nesta foto, Scarlett Johansson com Bill Murray no filme Lost in Translation (2003) dirigido por Sofia Coppola.

para Parece que Scarlett Johansson, de 38 anos, sobreviveu a mais vidase não apenas porque começou a atuar ainda criança e hoje conta com cerca de setenta títulos e histórias para as telonas e telonas: “Sou competitiva”, como costuma dizer. Adora desafios e assume riscos, tanto a nível profissional como pessoal, como tem acontecido recentemente. Ela está de volta após encerrar um longo ciclo de filmes com Natasha Romanoff-Viúva Negra, a heroína de 9 títulos da Marvel, de Homem de Ferro 2 Por Jon Favreau em 2010 a Viúva Negra Por Kate Shortland em 2021 levou ao topo da lista de bilheteria: As receitas de tela grande de Scarlett totalizaram US $ 14,5 bilhões Internacionalmente, seu salário gira em torno de US$ 20 milhões para o filme.

Com seu terceiro marido na Croisette Se hoje ela é uma das atrizes mais populares, não é apenas pelo épico blockbuster, mas por sua grande versatilidade na passagem da música pop para o cinema de arte. E continua a falar das mudanças: na Croisette apresenta-se com Colin Jost, casado em 2020, o seu terceiro marido após o divórcio de Ryan Reynolds em 2011 e do jornalista francês Romain Dauriac em 2017 (com quem teve uma filha de nove anos). anos atrás Warda). Ele passou as paradas entre o estresse do processo contra Walt Disney – acusado de quebrar o contrato com a Viúva Negra ao puni-los financeiramente com lançamento na plataforma – e a alegria de mais um filho.Cosmo nasce em 2021. O processo judicial com a Disney fechou com um acordo cujos detalhes não foram divulgados, mas como ela apontou em entrevista recente à Variety, a atriz disse: – Fiquei desapontado e triste. Aconteceu quando estávamos todos tentando sair da pandemia. Felizmente tive a distração mais linda que poderia acontecer: o milagre de uma nova vida que me tirou toda a atenção.”. READ Branko Tower hoje, sexta-feira, 30 de setembro de 2022: você leu as previsões de hoje? De Áries e Câncer

– Scarlett Johansson em “Asteroid City” de Wes Anderson: Será lançado na Itália em 14 de setembro de 2023

2 indicações ao Oscar e 5 Globos de Ouro No entanto, a revelação mais surpreendente diz respeito à sua revelação Momentos de profunda vulnerabilidade Esses contratos Ninguém imaginava que eles existiam em formações estelares consagradas, com duas indicações ao Oscar e cinco ao Globo de Ouro. Tudo começou com o filme Lost in Translation, dirigido por Sofia Coppola, que lançou Scarlett, de 17 anos, entre as celebridades mundiais. No entanto, ele imediatamente a coloca em uma armadilha sem saída: o pôster da bomba sexy. “Eu me senti enquadrado em um clichê do qual era muito difícil escapar. Eu fiz filmes comoA verdade é que ele não te ama o suficiente (2009) de Ken Pesadelos que alimentou esse tipo de narrativa. Me ofereceram todos os papéis possíveis baseados em Marilyn Monroe, o que eu absolutamente não queria. E Quando fui rejeitado por causa de dois filmes que mais me interessavam, me senti tão perdidopara”.

Saber mostrar as contradições humanas para Homem de Ferro 2 (2010) foi inicialmente preferido por Emily Blunt e L gravidade (2013) Sandra Bullock foi escalada pelo diretor Alfonso Cuarín. “A palha que quebrou as costas do camelo. Eu queria tanto esse papel que comecei a me perguntar: “Cheguei ao fim da veia criativa? Este ainda será o trabalho certo para mim? Depois que Emily Blunt sai do anúncio Homem de Ferro 2Porém, devido a outro compromisso, Scarlett retorna ao projeto e suas dúvidas parecem se dissipar. Exceto por reaparecer como tem sido desde então Seu lema favorito: A fragilidade é uma grande força para todos nós, para as personalidades que refletimos, pois os atores que os interpretam mostram suas contradições humanas. De Scarlett pensou: «Reconhecer a vulnerabilidade é uma coisa poderosa. Todos nós temos lados opostos e é justo que as histórias no cinema reflitam a plenitude e a humanidade de cada personagem”, diz Johansson. «Ao contrário de há 50 anos, o público reflete-se precisamente nas nuances. Só existe preto e branco ».

– Scarlett em Viúva Negra, dirigido por Kate Shortland (2021): Depois de 9 filmes de 2010, de “Homem de Ferro 2” de Jon Favreau à aventura sci-fi de seu nome em 2021, surge a personagem da viúva negra, Natasha Romanoff . aposentado e

Fãs de Judy Garland e Winona Ryder Até as atrizes que a inspiram fazem o visual frágil de sua estrela. Quando criança, assistia a filmes antigos de Hollywood e era uma grande fã de Judy Garland. Muito bom, muito bonito e vulnerável. Ela expressou um sentimento que me fez sentir próximo dela. Eu amava Winona Ryder pelo mesmo motivo, ela era uma adolescente em seu A mão de Edward é cortada em tesoura por Tim Burton em 1990, e ele estava procurando seu caminho.” A paixão de Johansson pelo teatro e cinema começou na infância. Filha de um arquiteto dinamarquês e de uma judia americana, com ascendência polonesa e russa, com experiência como produtora, Scarlett cresceu no Greenwich Village de Nova York com seu irmão gêmeo, Hunter, além de outro irmão e uma irmã mais velha. Você exigiu muita atenção quando criança. Será a minha mãe que muitas vezes nos mostrou filmes antigos e musicais, a verdade é que cantei e dancei com a participação de toda a família. Minha mãe costumava nos levar à Broadway quando podia. Lembro que fizemos fila para comprar ingressos pela metade do preço. E em uma comédia off-Broadway, Johansson estreou aos nove anos de idade, na qual estrelou sofisma Com Ethan Hawke: “Eu o esmaguei pela primeira vez”. Aos 12, ela ganhou seu primeiro papel significativo em Manny & Lo, de Lisa Krueger, interpretando a irmã mais nova de uma adolescente que engravida. READ Horóscopo do amor e do trabalho, que signo tem mais sorte para hoje, 6 de julho de 2021

Ponto de inflexão positivo Ela foi elogiada pelo crítico do San Francisco Chronicle, que escreveu: “Se a adolescência não remover a aura tranquila que ela expressa, ela poderá se tornar uma atriz importante.” Ela também recebeu um Independent Spirit Award. Nem tudo é fácil na adolescência, a começar pela separação dos pais Quando Scarlett faz 13 anos, mas ela não vai parar, ela vai para A.J. Mãe, eu peguei sarampo para O Cavalo Sussurrador Mesmo com Robert Redford A menina do brinco de pérola de Peter Webber, lançado no mesmo ano, 2003, pela perdido na tradução. A maldição dos atores mirins, que Hollywood muitas vezes julga serem sofrimento psicológico, é evitada por uma família, Embora um pouco boêmio – “Não havia regras em minha casa”, disse ele uma vez na TV Jimmy Fallon – Ele a manteve com os pés no chão. “Eu tive sorte, Ela me protegeu de encontros com estranhosL”. Sua coragem fez o resto. Ela se testou com grandes diretores: Woody Allen a queria em vários trabalhos, começando com Pontos de partida 2005, os irmãos Coen estavam em Granizo caesar! (2016). Ela escolheu papéis incomuns: Jonathan Glazer a transformou em uma alienígena Sob a pele (2013), Luc Besson fez dela uma super-heroína em Lucy (2014).

Mesmo a publicidade à sua maneira Para interpretar a Viúva Negra da Marvel, ela passou por treinamento militar e uma dieta radical, jejuando 12 horas por dia com pico de 14-15 em alguns momentos das filmagens. Ela não perdia nada do star system, a começar por campanhas publicitárias para várias marcas, mas fazia tudo do seu jeito. Muito No ano passado, ela lançou sua própria linha de produtos de beleza que a diferenciou das celebridades Que fizeram uma marca em seu nome: Dahn Al Beginah, Beginning. “Não quero me conformar com os padrões alheios, nem tirar proveito do meu ego mesmo nessa área: Levei cinco anos para desenvolver a ideia, uma linha de produtos limpa e ética que corresponda aos meus valores” Eu anunciei. «Gosto do nome Outset porque já comecei muitas vezes na minha vida. O ponto de partida mais recente foram os filhos e os esforços para equilibrar trabalho e família. Duas coisas que mantenho estritamente separadas em público. READ Haverá uma terceira temporada de Fantasy?

A opção: zero mídia social  «Sem redes sociais, nem mesmo para promover minha linha de beleza, e não importa se minha escolha permanecer diferente de minhas outras escolhas. Sinto que posso interagir com a galera – e ser mais honesta comigo mesma – sem precisar nem postar fotos do meu café da manhã feito em casa ». Graças ao mundo do cinema que abriu mais carreiras, No futuro a veremos na primeira aparição de Kristin Scott ThomasE casamento da minha mãeJunto com a própria diretora e atriz e Sienna Miller. Enquanto isso, sua filha Rose gostaria de interpretar uma princesa da Disney: «Infelizmente, não acho que esse sonho possa se tornar realidade. Venho sugerindo isso há vinte anos, mas ninguém me contratou ainda.”

transportador – Nascida Scarlett Ingrid Johansson em 22 de novembro de 1984 em Manhattan, Nova York, ela é filha de um arquiteto dinamarquês e de uma atriz judia americana. O primeiro filme de 1994, Os pais queriam por Rob Reiner. Em 1998, ela foi notada no cenário internacional pelo papel de Grace nele. O Cavalo Sussurrador por Robert Redford.

consagração – Mas sou eu quem o dedico Perdido na tradução – amor traduzido, E A menina do brinco de pérolaSão as indicações ao Globo de Ouro de 2003. Com Woody Allen fez Match Point (2005), Scoop (2006) e Vicky Cristina Barcelona (2008). Em 2020, ela foi indicada ao Oscar de Melhor Atriz história de casamento Por Noah Baumbach e Melhor Papel Coadjuvante por jojo coelho por Taika Waititi