Os cinco estados para onde você se muda no final do verão e ganha muito

O truque é economizar dinheiro e viver no luxo



E se encontrarmos, logo após o verão, Um lugar ideal para viver no luxo com um orçamento? Aqui estão algumas boas notícias: Depois do verão é definitivamente fácil Para fazer, cada vez mais pessoas (em particular homem jovem) estão pensando nisso. A razão é simples: Em algumas regiões da Europa, preços caem após o verãoIsso se deve ao declínio dos fluxos turísticos.

o Truque para viver melhore gastar menos, é simples: Mudar-se para um dos “novos destinos” na Europa. Eu sou Destinos muito próximos da Itáliaprincipalmente no mar, mas têm O custo de vida que pode ser até menos da metade do custo de vida na Itália.

Cada vez mais os jovens pensam Use este truque. Porque eles podem láTrabalhe a partir do seu computador(ou seja, emtrabalho inteligente”), mas também porque os jovens estão mais habituados a viajar e a passar por longos períodos no exterior.

Depois de outras aulas, como eu aposentadosE Eles podem tirar vantagem desse truque. com a mesma pensão, viver muito melhor e até mesmo ser posto de lado Grandes somas.

Mas quais são esses objetivos? Eu sou cidades selecionadas De acordo com algumas características: É seguro; Eles são baratos, são ótimos para cultura e entretenimento e estão perto da Itália.

Para quais cidades você vai se mudar depois do verão?

lá Lista de cidades ideais para se mudar para economizar dinheiroe viver com um padrão de vida mais alto, pode ser muito longo. Mas se levarmos em conta algumas características, haverá uma grande desnatação.

A primeira característica é que são cidades nele Preços, depois de agosto, caem drasticamente.

Então, se olharmos para as cidades mais baratas, culturalmente ativas, seguras e próximas da Itália, As melhores cidades para se mudar depois do verão são cerca de cinco.

o primeiro É a capital da Grécia, em grande crescimento e com uma oferta cultural excepcional. Então há Uma cidade portuguesa, uma búlgara e uma albanesa Por fim, o mais famoso, bonito e econômico cidade da Hungria.

1 Grécia, Atenas

2 Portugal, Porto

3 Bulgária, Sófia

4 Albânia, Tirana

5 Hungria, Budapeste

