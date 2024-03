Ronaldo, gols e cena. Avalanche De Ligt, Skriniar sorri

Graças ao gol e à bela atuação de Cristiano Ronaldo, Portugal venceu Luxemburgo e lidera (junto com a Sérvia) o Grupo A. O avançado da Juventus esquece a polémica sobre o golo anulado frente à Sérvia e leva a sua equipa primeiro à recuperação e depois ao sucesso. De Ligt (em campo por noventa minutos) Esteve entre os heróis da vitória fácil da Holanda (7-0) no relvado de Gibraltar. A Sérvia, comandada por Milinković-Savic, sofreu mais do que deveria no campo do Azerbaijão, antes de retornar com vitória (o dobro de Mitrovic). Tudo é fácil para a Bélgica Que, apesar da forte virada (Lukaku e Mertens permaneceram no banco), superou a Bielorrússia, vencendo por 8 a 0 e mantendo a liderança do grupo. Uma grande noite também para Calhanoglu: o milanês foi o herói do empate da Turquia (3-3 com a Letónia) com um golo e uma assistência.. Um revés inesperado para a Eslovénia, Iličić e Kurtić (derrota em Chipre), enquanto Haaland vence Montenegro, liderado por Marošić. Perisic também marcou (Na vitória da Croácia sobre Malta) E SkriniarO que arrasta a Eslováquia contra a Rússia.

Calendário das eliminatórias da Copa do Mundo de 2022

Grupo A: Ronaldo decisivo, Portugal OK

Cristiano Ronaldo é o protagonista A vitória de Portugal sobre o Luxemburgo. A equipa portuguesa caiu primeiro (golo de Rodríguez) e depois recuperou. Jogador da Juventus marca gol de ultrapassagemApós o empate de Jota. Lesão para João Félix entra no lugar de Pedro Neto. O ex-jogador da Lazio recebe a assistência para o terceiro gol de Balegna. Uma vitória difícil para a Sérvia, ao vencer o Azerbaijão por 2-1. A dobradinha de Mitrovic foi decisiva. O atacante do Fulham abriu o placar no primeiro tempo e, após o empate de Mahmudov, ele marcou (assistido por Milinkovic-Savic) para fazer o placar de 2 a 1.

Ronaldo assume novamente a capitania! Ele marcou três gols por Portugal

Portugal – Luxemburgo

Azerbaijão – Sérvia, placar

Grupo E: Tudo é fácil para a Bélgica

Uma vitória fácil para a Bélgica, que eliminou a Bielorrússia com uma vitória clara por 8-0. O técnico Martinez deixa todos os “italianos” descansarem: Mertens, Castagne, Lukaku e Sailemaekers Eles se sentam em um banco. Gols de Batshuayi, Vanakin (duplo), Trossard (duplo), Doku, Benteke e ex-Brett Sampdoria. A Bélgica lidera à frente da República Checa após a derrota por 1-0 para o País de Gales (O ex-jogador da Roma Cech foi expulso).

Bélgica – Bielorrússia, placar

País de Gales – República Tcheca, placar

Grupo Sete: Calhanoglu não é suficiente para a Turquia

Turquia Calhanoglu Confirma-se na liderança do grupo apesar do empate em casa com a Letónia. Torcedor do Milan Primeiro ele deu uma assistência para Carman no gol de aberturaEm seguida, ele marca o gol instantâneo, 2-0. Yilmaz também marcou antes da recuperação da Letónia. Atrás dos turcos está um trio de seis Países Baixos, Montenegro e Noruega. Tulipas, com De Ligt está entre os heróisPassa facilmente para Gibraltar (0-7), enquanto a Noruega, liderada por Haaland, vence Montenegro (0-1).

Gibraltar – Holanda, placar

Montenegro – Noruega, placar

Turquia-Letónia, marcador

O oitavo set, Skriniar e Perisic é decisivo

Skriniar, com cabeceamento na cobrança de escanteio e atuação brilhante, foi decisivo na vitória da Eslováquia sobre a Rússia. No segundo tempo, os russos empataram primeiro com Fernandes, depois deixaram Mack levar a melhor. Uma vitória inesperada do Chipre sobre a Eslovénia por 1-0 (golo do Beitas). Os cipriotas, com quatro pontos em três partidas, representam a surpresa do grupo. Dia ruim para Iličić (que não consegue causar impacto) e Kurtic, ambos tensos e reservados. A Croácia teve dificuldades no início, depois derrotou Malta. Os jogadores do Inter Perisic e Modric marcaram.

Chipre – Eslovênia, placar

Croácia – Malta, placar

Eslováquia – Rússia, placar