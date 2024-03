Ferragnes “A queda dos deuses no tribunal”: cenário do advogado matrimonial

Recentemente, os nomes de Chiara Ferragni e Fedez estiveram na boca de todos. Ontem mais do que nunca. A influenciadora escolheu a sala de Fabio Fazio para tentar rastrear o que aconteceu com ela, a partir do Portão Pandoro, e quebrar o silêncio sobre os rumores de um rompimento com o rapper. No Zona Bianca, programa de política e atualidade da Rete 4, o apresentador Giuseppe Brindisi pediu aos seus convidados que opinassem sobre a história da empresária, que admitiu a crise com o marido, explicando que mantinham contacto e que nada tinha acontecido. ocorrido. Ainda não estabelecido. O advogado matrimonial Gian Ettore Gassani tentou delinear possíveis cenários para o casal socialite mais seguido de todos os tempos.

“Eles se chamam Ferragnis. Sabemos muito bem que são Fedez e Ferragni, são um bloco. É verdade que existe uma separação entre as profissões, mas precisamos ver no nível comercial e corporativo a extensão de sua separação ”: Foi o que Ghassani disse, depois foi direto ao cerne da questão e explicou: “A questão é que a queda dos deuses nas redes sociais pode ser a queda dos deuses no tribunal. as complicações dos deuses nas redes sociais são.” “E esse casal?”

O jornalista perguntou então ao advogado que conselho ele daria a Virani e Videz. O especialista disse, ao perceber a mudança que os dois se impuseram neste período delicado: “Para manter a calma, conversem um pouco, e não falem muito um do outro”. “Parece-me agora que o fizeram. Ao contrário de tudo o que fizeram até agora, porque publicaram tudo sobre as suas vidas. Sabemos muito pouco sobre a sua separação e Ferragnes não regressou. Eu diria-lhes: fiquem em casa. seus lugares porque são pessoas mundialmente famosas e é perigoso dizer “Mais uma palavra”.