Borsa Italiana, Comentário em 21 de julho de 2023

O dia de hoje foi marcado por alguns prazos técnicos. Assento brilhante para meus discos. Ainda vendas no STM. Fechamento negativo também para Leonardo

Os principais índices da Bolsa Italiana e dos principais mercados financeiros europeus são registrados diferenças parciais no último dia da semana, Uma sessão marcada por alguns prazos técnicos; Os contratos de opções sobre ações e índices expiraram em julho de 2023.

o FTSEMib Registou um aumento de 0,14%, para 28.855 pontos, depois de ter oscilado entre o nível mais baixo, com 28.800 pontos, e o mais alto, com 28.920 pontos. Ao longo da semana, o principal índice bolsista italiano subiu 0,67%. o FTSE Itália Todas as Ações 0,1% de lucro. Fechamento negativo, porém, para Chapéu médio da FTSE Italia (-0,23%) e l Estrela do FTSE Itália (-0,41%). Na sessão de 21 de julho de 2023, o valor dos negócios caiu para 2,03 bilhões de euros, ante 2,14 bilhões na quinta-feira.

o bitcoins Restou menos de 30 mil dólares (pouco menos de 27 mil euros).

o Spread BTP-Bund manteve-se abaixo dos 165 pontos, com Retorno BTP por dez anos que se aproximou de 4,05%.

EU’euro Foi confirmado em menos de $ 1.115.

Registro registou um aumento de 5,03% para 45,33 euros. A farmacêutica anunciou um acordo com a GSK para comercializar Avodart (dutasterida) Combodart / Duodart (dutasterida / tansulosina) em 21 países, principalmente na Europa, excluindo países onde a GSK já tem acordos de distribuição em vigor. Espera-se que a operação seja totalmente incremental a partir de 2024, contribuindo entre € 10-20 milhões em receita e EBITDA positivo em 2023.

No FTSEMib as vendas continuam subindo Extensão STMque registou um decréscimo de 1,08%. Fechamento negativo também para leonardo (-1,71%).

Na Euronext Growth Milan, as ações da Portobello caíram (-7,02% para 18,55 euros). A empresa informou que recebeu a notificação de uma decisão de penhora preventiva emitida pelo Ministério Público do Tribunal Ordinário de Milão sobre quantias em dinheiro em relação a instituições de crédito que operam com a empresa. O confisco refere-se a montantes totais de € 9,75 milhões. Portobello disse que pediria o cancelamento da reserva. Além disso, a empresa não vê impactos significativos em suas operações comerciais a partir desta medida.