Substituição já decidida: Mourinho o tira de Inter e Juve – CalciomercatoWeb.it

Um jogador de futebol Giallorossi está pronto para mudar sua visão sobre o futuro, com a Roma pronta para substituí-lo com um alvo da Juventus e da Inter de Milão.

Nicolau Zaniolo E isto Roma, um casamento que parece durar. “Infelizmente parece que estou certo, não vai passar”, disse José Mourinho Ontem na conferência de imprensa. Nesta altura, o treinador português prefere retirar-se do seu ataque, sendo que a quebra agora é total.

O talento azul, revelado pelo treinador português, já admitiu várias vezes no passado que não quer vestir a camisola do clube da capital. Como resultado, eu Friedkin E Diego Pinto Eles tentaram agradá-lo, mas apenas em seus próprios termos. E oferecer Bournemouth (algo que pode ser considerado) não satisfaz o jogador. Era certo que Zaniolo partiria mais cedo ou mais tarde, e que o mesmo aconteceria com Leonardo. espinazol. O ex-atacante do Atlanta, em 2023, teve uma vaga bastante limitada após voltar de lesão.

Mercados de transferências Juventus, Inter e Roma | Spinazzola foi substituído por Benspini, Guerreiro e Grimaldo Pinto na lista.

Se surgir uma boa oferta, o lateral pode até deixar a capital e se mudar para outro lugar. E Diego Pinto já estará em busca de um possível substituto.

Segundo informações do ‘AsRomaLive.it’, há nomes na lista do gerente geral Giallorossi Guerrero (Borussia Dortmund), Grimaldo (benfica) e Benzepini (Borussia Mönchengladbach). Três gols também Juventus E entre. Queimando a competição dos brancos e negros, não se pode descartar que a Roma possa contratar um desses jogadores. Vamos ver.