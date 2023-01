Milão, coquetel molotov contra dois carros da polícia local Dipaldi: Dúvidas sobre anarquistas

Desligado Cesare Gucci

O episódio aconteceu na segunda-feira, 30 de janeiro, por volta das 15h30. Os Ticos: dúvidas na área de anarquia após tensões para devolver 41 Bis ao prisioneiro Sasari Alfredo Caspito

Coquetel Molotov no Town Hall 5 em Thibaldi: Dois carros da polícia local foram incendiados. O episódio ocorreu na segunda-feira, 30 de janeiro, por volta das 15h30. . De acordo com informações preliminares, um carro com as cores da escola pertencente à polícia local pegou fogo, enquanto um segundo, estacionado nas proximidades, pegou fogo posteriormente.

De acordo com informações preliminares, os investigadores Outros materiais incendiários foram apreendidos nas proximidades, talvez outro coquetel Molotov. Pelas imagens das câmeras, um objeto flamejante pode ser visto voando além da parede do perímetro do Centro de Vila 5. Por esta razão, embora ainda se aguardem os resultados dos primeiros exames de polícia científica, Os investigadores estão se inclinando para um ataque deliberado e direcionado. O carro pegou fogo no estacionamento atrás do prédio. Em janeiro de 2020, um carro e uma van da polícia local foram incendiados a menos de um quilômetro da escola de polícia local via Pori. O evento não foi reivindicado.