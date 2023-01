Serie A, Juventus-Monza 0-2: Chiuria-Motta voa em vermelho e branco!

Monza volta a enfrentar a Juventus, desta vez pelo campeonato: as equipes se enfrentam em Turim pela 20ª partida do Campeonato Italiano, às 15h. A primeira mão contra os alvinegros garantiu sua primeira vitória histórica na primeira divisão na semana passada. O Monza saiu de cabeça erguida na Copa da Itália, vencendo por 2 a 1 com um golaço de Chiesa.

Juventus-Monza, segundo tempo 0-2

⚪⚫ 52′ Allegri opta pela frescura de dois jovens jogadores (Pogba e Vlahovic só podem ajudar durante meia hora na ausência de Ceesa) para animar um pouco o seu treino à margem, agora Monza gere com cuidado. Posse e passes muito regulares e geométricos

⚪⚫ 49′ Mais bolas paradas, mais bolas. Nesse ponto, Carlos Augusto recua e denigre o próprio Di Gregorio. Canto de volta, segurança livre com menos preocupações.

⚪⚫ Mudanças imediatas para a Juve: Locateli por dentro, Soulè e Fagioli, Iling por Paredes e Kostic. Já Palladino não toca em nada.

Juventus-Monza, primeiro tempo 0-2: assinaturas de Chiuria-Motta vermelho e branco

Monza conseguiu marcar duas vezes no final do primeiro tempo. A consciência desse grupo é difícil de descrever. Os movimentos do campo são tão precisos quanto o mostrador de um sofisticado relógio de pulso, graças ao relojoeiro Palladino que pegou uma equipe que mal se conhecia e se entendia e a transformou em uma equipe capaz de registrar e progredir. 2 a 0 no primeiro tempo no Allianz Stadium

⚪⚫ 45′ Recupere-se um minuto e avance para a final, tentando incomodar o Monza com mais bolas. Izzo está no chão devido a um contato acidental com o tumor.

⚪🔴 43′ A estampa lusófona trabalhou na Série B e também atua na Série A. Quando jogamos juntos, assim, é um problema para todos, até para a Juve de Max Allegri!

⚪🔴 39′ O que Carlos Augusto fez Mammamia! O lateral brasileiro quebrou a trave da Juventus e deixou o internacional português sozinho à frente do guarda-redes. A frieza de Danny Motta faz o resto, pula a finalização completa e dobra em um bom gol! Desastre de Monza!

⚪🔴 39′ GOOOOOOOOOOOL FOR MONZAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

⚪🔴 38′ Arrumado, limpo, sempre eficiente, bem organizado, Monza Juventus tentando sair da pressão, não tão confiante mesmo com rede de passes!

⚪⚫ 32′ O centro de gravidade dos latifundiários subiu tanto que agora tentam colocar densidade nos últimos trinta metros de Brianza. Outra bola no meio, mas Keane está um pouco atrasado para o encontro com o desvio.

⚪⚫ 30′ a mais de bolas para a Juventus. A exibição física tenta do centro da área com um chute bloqueado pelas costas

⚪⚫ 26′ Allegri abandona a defesa híbrida dos primeiros momentos e parte direto para uma formação padrão de 4, com Keane ampliando Kostic e Di Maria nas laterais. Um 4-3-3 de fato, sempre perfeito e com a confiança de rodar em Monza como se tivesse sido bem lançado pelos comentários de Palladino.

⚪⚫ 23′ A resposta do Preto e Branco vive da resistência dos simples, principalmente na esquerda, com Rabiot e Kostic tentando colocar Machin, Chiuria e Isso sob pressão.

⚪🔴 18′ A Grande Manobra Vermelha e Branca! Caprari aproveita o mau posicionamento no meio-campo da Juventus para assumir o centro do campo, servindo Machin como um meia-atacante puro, e o Equatoguniano joga como um meia-atacante puro, colocando Chiuria em uma confortável posição de pé direito atrás do alvinegro. linha. Isso dá um soco no Szczesny!

⚪🔴 18′ GOOOOOOOOOOOOL PARA MONZAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA Ciurriaaaaa pensando nisso!!!!!

⚪⚫ 14′ A Juve responde à jogada perigosa de Di Gregorio com um remate de Keane de longe ao lado do poste direito.

⚪🔴 O gol de Caprari foi anulado após uma cuidadosa avaliação de impedimento por um milímetro.

⚪🔴 10′ GOOOOOOOOOOOOL PARA MONZAAAAAAAAAAAAAAAAAAA Gianluca Caprari marca, ele mesmo novamente, o protagonista de um desastroso início de 2023! Após uma enxurrada de minutos de manobras, os Vermelhos e Brancos quebram um saque limitado. A posição do atacante rubro-negro deve ser revista à beira do impedimento.

⚪⚫ 8′ Como na Copa da Itália, Monza pode ser um problema quando Keane expande pela esquerda, embora Izzo esteja dominando o jogo por enquanto, não há buraco.

⚪⚫6′ Mais rápida que a técnica, Juve ainda tenta explorar o espaço entre as linhas dos campos vermelho e branco. Rabiot escorrega, mas depois de alguns rebotes, Carlos Augusto compensa com um escanteio que é desviado por Calderola.

⚪⚫3′ Os proprietários estão imediatamente sob pressão de lances de bola parada: Di Gregorio é forçado a liberar Di Gregorio com dificuldade em duas ocasiões.

Com Rovella voltando ao onze inicial, Monza jogará ao lado de Machin no meio-campo, enquanto Bessina Motta se posiciona atrás de Carvalho ao lado de Caprari no Troker. A Juve buscará hibridizar o 4-4-2 com Danilo para se concentrar em mudar a defesa de três homens, deixando De Sciglio e Kostic afastados.

Serie A, Juventus-Monza: calendário

⚪⚫ Juventus FC: Szczesny, Gatti, Bremer, Danilo, Fagioli, Paredes, Rabiot, De Sciglio, Kostic, Di María, Kean

⚪🔴 CA Monza: Di Gregorio, Izzo, Pablo Mari, Calderola, Chiuria, Bessina, Rovella, Carlos Augusto, Machin, Caprari, Danny Motta

Serie A, Juventus-Monza: classificação

No entanto, depois do pênalti sofrido pela Juve no campeonato (-15 pontos), este é um confronto direto no meio da tabela.

«Não será um jogo diferente dos outros dois» Na véspera do Sr. Palladino comentou.

Serie A, Juventus-Monza: Equipe

⚪🔴 Chamado para Monza: 2 Donati, 3 Pablo Mari, 4 Marlon, 5 Calderola, 6 Rovella, 7 Machin, 8 Barberis, 9 Kidcare, 10 Valotti, 12 Sensi, 16 Di Gregorio, 17 Caprari, 19 Brindelli, 22 Ranocchia, 226 Antocchia, 30 Carlos Augusto . , 32 Pesina, 37 Petagna, 44 Carboni, 47 Motta Carvalho, 55 Izzo, 77 D’Alessandro, 84 Chiuria, 89 Gragno, 91 Sorrentino.

⚪⚫ Juve Massimiliano Allegri convidou: 1 Szczesny, 2 De Sciglio, 3 Bremer, 5 Locatelli, 6 Danilo, 9 Vlahović, 10 Pogba, 12 Alex Sandro, 14 Milik, 15 Gattić, 17 Kostire, 20 22 De Maria, 23 Pinsoglio, 24 Rugani, 25 Rabiot, 30 Sole, 32 Paredes, 36 Perrin, 43 Illing-Junior, 44 Fagioli