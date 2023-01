Caminho anarquista para ataques às embaixadas italianas em Berlim e Barcelona – Mundo

A diplomacia italiana estava novamente sob ataque. Por trás das novas emboscadas está novamente a mão dos anarquistas, que querem a libertação de Alfredo Caspido. Reunidos em torno do destino do prisioneiro submetido a 41 pis em Sassari, eles atacaram o cônsul-geral de Barcelona, ​​​​os cabos do repetidor em Turim e, se a pista da investigação fosse confirmada, o carro de um cônsul. Em poucas horas, Berlim foi incendiada durante a noite. Por conta e risco da Audi na capital alemã, a polícia local ainda não forneceu detalhes da investigação. Mas a promotoria de Roma abriu um arquivo e suspeitou que os emboscadores eram precisamente de origem anarquista. Afinal, nos últimos dias surgiu em Berlim uma inscrição a favor de Caspido: “No 41 bis, free Alfredo”, numa zona afastada do incêndio. A embaixada pediu à polícia alemã para intensificar a vigilância, justamente em resposta a um alerta desencadeado por um incêndio criminoso em dezembro contra o carro da primeira conselheira diplomática da embaixada em Atenas, Susanna Schlein.

Agência ANSA Um agente ficou ferido. A manifestação na capital não era esperada. Desfiles em Trieste e Turim. Comício de domingo em frente à prisão de Sasari (ANSA)

Neste caso, a tensão aumentou novamente. A primeira-ministra Giorgia Meloni interveio em ataques a alvos diplomáticos, expressando “preocupação e atenção a esses novos casos de violência contra diplomatas italianos”. “Envio minha solidariedade e do governo italiano a Luigi Estero, Primeiro Conselheiro da Embaixada da Itália em Berlim, pelo atentado em que seu carro foi incendiado na capital alemã”, explicou o primeiro-ministro. Sexta-feira para a primeira visita oficial do chanceler Olaf Scholes.

O Ministério das Relações Exteriores da Itália divulgou a notícia dos ataques em uma nota matinal. Antonio Tajani “contactou imediatamente pessoalmente a embaixada em Berlim e a embaixada em Barcelona para expressar a sua solidariedade e pedir-lhes que esclareçam rapidamente a dinâmica destes crimes”, sublinhou também Farnesina. Ordenou o início imediato dos procedimentos de verificação e reforço dos escritórios diplomáticos e do pessoal envolvido”. “As forças policiais locais realizaram os estudos científicos e de inteligência necessários. Em ambos os casos, felizmente, não houve feridos”, conclui o relatório.

A polícia foi informada às 3h10 por testemunhas de que um carro estava pegando fogo em Berlim, de acordo com um briefing da polícia. Segundo relatos iniciais, um Opel também estava envolvido no incêndio. No início do dia, em Barcelona, ​​alguém quebrou uma janela do prédio que abriga o consulado da Itália e rebocou a parede da entrada – um baixo-relevo do conhecido escultor catalão Joseph Maria Subiraches – com palavras. : “Libertad Caspido” , “Anistia Geral”. As referências ao anarquista são óbvias, tendo sido condenado a 20 anos de prisão por uma série de ataques entre 2003 e 2016. O jornal El Periódico falou em “cinco máscaras” gravadas em câmeras de segurança, mas a polícia catalã não confirmou, acrescentando apenas que “a investigação está em andamento”.

Alfredo Caspido, preso no presídio de Sassari em Pancali sob o regime do 41 bis, iniciou uma greve de fome em 20 de outubro passado e seu estado piorou recentemente a ponto de levar a Garantia Nacional às Pessoas Privadas de Liberdade a intervir, exigindo a transferência imediata. Para uma estrutura que melhor possa ajudá-lo. E nas últimas semanas, um “chamado à ação internacional” foi lançado online nos sites responsáveis ​​pela constelação anarquista, para reafirmar a solidariedade com o turini de 56 anos.