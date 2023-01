Cristiano Ronaldo, a primeira ‘loucura’ da Arábia custou-lhe 780 mil euros

Cristiano Ronaldo continua debate, ‘loucura’ e alto preço do atacante português: o que aconteceu

A Aventura de Cristiano Ronaldo noAl-Nasser Certamente começou de forma humilde. Os portugueses chegaram ao Campeonato Árabe com um acordo faraônico, que certamente não foi o único ponto de discórdia nas últimas semanas.

A estreia de CR7 na nova dimensão foi, na verdade, adiada por velhas incompetências. Manchester United E dos problemas burocráticos do clube que teve que esperar para registrá-lo. Em campo, o português não entrou da melhor forma e seu time foi goleado Supercopa Árabe. Vamos ver como será a continuação de sua aventura, com certeza o jogador não perderá a oportunidade de ser falado. Especialmente com a cara primeira ‘loucura’.

Cristiano Ronaldo nunca se negou: compra por 780 mil euros

De fato, como relatado por ‘Deportes Quattro’, Ronaldo comprou um relógio valioso. 780 mil euros. Um item particularmente luxuoso que garantiu um estilo de vida particularmente elevado que ele e sua família podiam pagar.

O relógio em questão é da ‘Jacob & Co.’, da qual Ronaldo é o embaixador oficial. Fabricado pela marca. Este modelo é o “Caviar Flynn Tourbillon” que tem um design personalizado para o jogador. O diferencial é a cor verde, que alguns consideram um sinal de adoção de seu novo país. Uma cor profundamente sentida pelos membros da fé islâmica. 47 mm x 15,85 mm Caixa em ouro branco 18k com 388 pedras preciosas savourite. Coisas do Cristiano Ronaldo.