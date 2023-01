Precauções no Asilo para Crianças Maltratadas, Vansacco (Milão)

Testemunhos: “Crianças assustadas, choravam incessantemente” “A poucos centímetros das crianças que ficaram muito assustadas e começaram a chorar sem parar”, gritavam as educadoras. Em seguida, “jogue sandálias” e “bonecas” com frequência “diária” nelas. Mesmo que estejam doentes, a mesma colher é usada para “fazer todos comerem” e o mesmo copo para “fazer com que bebam”. Crianças que foram “deixadas sujas por horas vestindo suas próprias necessidades”. E três deles foram colocados para dormir em carrinhos duplos “no banheiro, completamente sozinhos, com a cabeça coberta por um cobertor”. No entanto, insultos e “blasfêmias” foram gritados contra. Essa é a imagem chocante que emerge do depoimento de treinadores que trabalhavam no jardim de infância que acabou no centro de uma investigação dos Carabinieri coordenada pela promotora Elisa Calantucci. Um total de dezessete crianças foram identificadas como vítimas de abuso de acordo com esta medida.

"As crianças zombaram e jogaram no chão" De acordo com um relatório dos Carabinieri do comando provincial de Milão, os suspeitos "gritaram com as crianças usando expressões histéricas ou as jogaram no chão e as forçaram a se sentar ou as fizeram se levantar e repentinamente as levantaram de lado". Entre os vários episódios descritos no relato da médica, está o caso de uma menina de "5-6 meses" que ficou "o dia todo sem comer" porque não queria "comer às 11h30". Outro treinador entrevistado no dia 24 de maio explicou que "todos os educadores se comportaram assim", pois "pegava nas crianças, obrigava-as a entrar em carrinhos (…) e fazia-as chorar e depois gritar com ele". Certa vez, uma garotinha foi encontrada "vomitando" depois de ser trancada em um banheiro. E, segundo a acta, os mais pequenos eram sempre deixados "sujos" e "limpos" apenas "antes de serem entregues aos pais".