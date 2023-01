Até Bournemouth tem que gastar mais dinheiro que Maldini

Em Portugal descobriram outra porcaria: o cartão branco nasceu por boas ações em campo. Assim continua a transformar o futebol num espetáculo inspirador e num laboratório de reeducação cívica.

A transformação do futebol Programa de desenvolvimento e workshop de reeducação cívica E, claro, continua entre os aplausos divertidos de jornalistas que se sentem compelidos a exaltar qualquer bobagem que possam pensar em nome de um bom exemplo. Uma introdução recente carta branca, encomendada pela confederação portuguesa e acenada pela primeira vez durante (onde mais?) um torneio de futebol feminino. Aliás, num jogo da Taça Nacional entre o Benfica e o Sporting, a árbitra salvou uma espetadora doente nas bancadas e mostrou-a aos médicos. essa é a ideia Enfatize o “jogo justo e justo”. Com um cartão diferente daquele usado para punir má conduta. Naturalmente os jornais descreveram o episódio como quiseram, então os narradores da platéia, estupefatos com a novidade, ao invés dos que estavam nas arquibancadas, imediatamente entenderam o que estava acontecendo e começaram a aplaudir com entusiasmo.

Entre uma cerveja e uma garrafa de vinho fui ver o vídeo e garanto-vos que ouviram mais barulho do que aplausos. Mas quem se importa, Outra loucura de quem gosta de usar futebol é o cartão branco Empurre Mude o comportamento das pessoas e eduque as pessoas, divida os vinte e dois homens que se enfrentam no prado verde em bons e maus. Nesse ritmo, não precisa mais marcar, é uma corrida para ver quem não xinga em cânticos, quem leva mais cartões brancos, quem faz mais limpeza e mais, ganha o jogo. Um gesto de respeito, desculpar-se após um tackle e atirar para evitar ofender o adversário com um alvo. A menos que alguém mais esperto do que ninguém aponte que a cor branca do cartão que premia os melhores é um caso claro e óbvio de racismo.

Eu seguro firme até que ele resista A Premier League é a única verdadeira superliga do mundoUm campeonato onde até os mais pequenos podem comer e fazer concessões embaraçosas Como tocadores de metais Zaniolo. Quer enriquecer apenas o regular quatro-cinco? Não reclame se o Bournemouth ganha mais dinheiro que o Milan, mas siga o exemplo. No entanto, espero que os jornais italianos – que fui obrigado a ler para escrever este artigo bêbado – não comecem a explicar novamente sobre o “modelo inglês” pela centésima quinquagésima vez: você não merece isso, assistir a um já campeonato embaraçoso forçado, decidido pelos árbitros e com a mediocridade dos chamados “adultos”. .

A corrida pela Liga dos Campeões é emocionante, e tudo bem, você diz que vai ficar empolgado com quem vai tentar se classificar para a Liga Europa no ano que vem e depois se classificar para a conferência. Ninguém tem a Série A. Cada um na sua: Loiro pra mim, pra você UMA Um campeonato fantástico como Cristiano Ronaldo foi passar o inverno, suas ações trágicas se espalharam pela mídia ocidental, o que nos dá seu golpe duplo contra guardas de segurança avançados que ainda conseguem detê-lo. Dói vê-lo assim, mas por outro lado é tão português como quem descobriu o cartão branco.