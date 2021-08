Você tem um baixo verde? Coma dentro de casa. Contradição de restaurante – Corriere.it

A partir de Agostino Gramigna

Em muitos lugares, as mesas ao ar livre são reservadas para quem não tem passe verde. Clientes irritados: “Cumpra seu dever, eles o tratam mal”

“Se você deixar os não vacinados comerem do lado de fora, nunca mais voltarei a este lugar.” Esta é a única “ameaça” registrada Salvador Pongiovanni, presidente do Movimento Empresarial de Hotelaria da LombardiaEle capta muito bem a bizarra briga entre clientes vacinados e restaurantes desde 6 de agosto. Tanto que alguém o renomeou Contradição do baixo verde. A razão é simples. Aqueles que o seguram, chefe, muitas vezes são forçados a comer dentro de casa. Quem não tem pode almoçar ou jantar ao ar livre. Uma discriminação para muitos clientes. A necessidade de gerentes locais. “Coloque-se no nosso lugar, Um deles argumenta: se um cliente sentar do lado de fora com um passe, ele perderá a coleção de capas dentro de casa.

Reclamações nas redes sociais Muitos estão desapontados. Você está lamentando, desapontado. Assim, reclamações e denúncias acabam nas redes sociais em tempo hábil. Um dos muitos clientes vacinados escreve: ேன் perguntei se havia espaço para duas pessoas em um restaurante. Você tem um baixo verde? Então ele teve que entrar. ‘Angelo, zangado, anunciou sua decisão:’ Não irei naquela pizzaria de novo. Obrigaram-me a comer dentro de casa, perto do fogão. Você está sendo vacinado, está cumprindo seu dever ético, eles estão te discriminando. Provavelmente muito tempo. A discriminação evoca significados fortes. Mas existe o dilema de muitos: “É melhor eu sentar do lado de fora e deitar e não ser vacinado?”

Anti-movimento Umberto Carrier, presidente “Eu abro”Do anti-movimento Restaurantes, Confirma a contradição E tendência : Infelizmente, eu também tenho mesas ao ar livre em meus restaurantes e as reservo para os titulares do Green Pass. Quem fica por dentro torce o nariz. No calor, ele gosta de comer fora. Os clientes italianos são muito compreensíveis. Mas vá até os alienígenas e explique “você tem que estar dentro”. Eles vêm aqui pelo sol, pelo pôr do sol. READ A camada de IDE foi cercada e atacada por 30 imigrantes

A história do cliente vacinado é surpreendente. Ele queria comer na pizzaria. Fora Impossível, responderam eles, e essas mesas foram reservadas para quem não tem passe. Então ele comeu sozinho, no calor. “Muito triste”. O paradoxo do chefe verde é afirmado no bate-papo de Fábio: வித Na Itália as regras não podem ser aplicadas sem que alguém as explique à sua maneira. Nicola sugere: “Você quer sair da mesa? Recuse o passe verde.”