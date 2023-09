Eles são os mais altos da Europa.

TAses em hipotecas padrão na Itália. Em comparação com os principais países europeus, os bancos italianos exercem as piores condições nos empréstimos para aquisição de habitação e com uma taxa média de 4,23%, a Itália tem o nível mais elevado exercido pelas instituições de crédito na Europa. É o que consta de um documento emitido pelo Centro de Estudos da UNIMPRISA.

Taxas de hipoteca em outros países europeus

Segundo o think tank Unipresa, que compilou dados do Banco Central Europeu – em Maio passado, em Itália, a taxa de juro média das novas hipotecas foi de 4,23%, a mais elevada entre os principais países da zona euro: na Alemanha e em Espanha foi de 3,71% com um diferença de 52% pontos base, e em França 2,88%, uma diferença de 135 pontos base, e na Áustria 3,86%, uma diferença de 37 pontos, e em Portugal 4,14%, uma diferença de 9 pontos base.

Em 2021, houve uma grande concordância nas condições aplicadas pelos bancos para a obtenção de crédito hipotecário: em Itália a taxa de juro média foi de 1,40%: apenas 8 pontos base superior à da Alemanha (1,32%) e 2 pontos em Espanha (1,38%). ). Em 30 pontos base face a França (1,10%), em 18 pontos base face à Áustria (1,22%) e em 60 pontos base face a Portugal (0,80%). Em 2022, ocorreu a primeira expansão, coincidindo com o aperto monetário na zona euro: em Itália a taxa de juro média foi de 3,34%, enquanto na Alemanha foi de 3,52% (-18 pontos base), e em Espanha de 2,91%. +43 pontos base), em França 2,05% (+129 pontos base), na Áustria 2,86% (+48 pontos base), em Portugal 3,30% (+4 pontos base).

“É complexo – como observam os analistas do Centro de Estudos Unipresa – determinar as causas destes spreads anómalos nas taxas de juro dos empréstimos à habitação na Europa. É claro que as explicações não residem nos parâmetros de risco de crédito.”

“Se olharmos especificamente para a comparação com a Alemanha, descobrimos que no ano passado os bancos italianos ofereceram condições mais favoráveis ​​em hipotecas do que os seus concorrentes alemães: 3,34% contra 3,52%. Ao longo de alguns meses, o banco central aumentou o custo das hipotecas. dinheiro para hipotecas de zero a 4,25%, tudo se inverte com uma diferença de 18 pontos a favor da Itália agora em território negativo de 52 pontos.”