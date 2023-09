Toyota Yaris Cross, Volkswagen T-Roc, Renault Captur, comparação de SUVs completos e confiáveis ​​a partir de 22 mil euros

Entre os SUVs do mercado, Toyota Yaris Cross, Volkswagen T-Roc e Renault Captur Eles são mais do que uma opção. Eles oferecem uma série de vantagens que os tornam atraentes para uma ampla gama de consumidores. O Toyota Yaris Cross distingue-se pela lendária fiabilidade e eficiência dos seus motores híbridos. O Volkswagen T-Roc distingue-se pelo seu design arrojado e moderno. O Renault Kaptur é oferecido como uma opção econômica sem comprometer a qualidade. Além destas características específicas, os três carros estão equipados com sistemas de segurança avançados e oferecem espaço suficiente para as necessidades do dia a dia. Vamos olhar mais de perto:

Toyota Yaris Cruz

Toyota Yaris Cruz É um chassis compacto baseado na plataforma TNGA-B, a mesma utilizada no Yaris, e mede 418 cm de comprimento, 177 cm de largura e 156 cm de altura. Seu design é caracterizado por uma linha esportiva, destacada pelo para-brisa e vidro traseiro inclinados, laterais robustas e traços diferenciados que dão impressão de solidez estrutural.

Sob o capô, o carro está equipado com Três motores Funciona em conjunto: um motor 1,5 litro a gasolina com 91 cv e dois motores elétricos integrados à transmissão e-CVT localizada no eixo dianteiro. A versão AWD-i 4×4 adiciona um motor elétrico adicional às rodas traseiras, mantendo o trem de força total em 116 cavalos.

o Sistema multimídia no Yaris Cross É avançado e oferece uma ampla gama de recursos. O equipamento de segurança é muito completo e inclui dispositivos como head-up display e airbag central posicionado entre o condutor e o passageiro, que melhoram a proteção dos ocupantes em caso de colisão. O porta-malas oferece capacidade de carga de 390 litros, proporcionando amplo espaço para transportar bagagens e outros itens.

Por que se preocupar lista de preçosA versão básica do Toyota Yaris Cross está disponível por um preço aproximado de 27.000 euros.

Volkswagen T-Roc

o Design do novo Volkswagen T-Roc Apresenta uma forma escultural e poderosa, oferecendo a possibilidade de personalizar a cor do telhado para criar contraste visual, uma inovação que contrasta com a estética sóbria e tradicional da marca alemã. A traseira do carro apresenta um pilar A espesso e uma janela traseira acentuadamente inclinada, dando ao perfil lateral uma aparência simplificada. A dianteira, porém, oferece um visual bastante agressivo, com faróis finos fixados na grade do radiador.

cabine de pilotagem, de Design moderno e animadoPossui painel com grandes inserções brilhantes e coloridas que dão um toque de dinamismo. O painel digital é atraente e de fácil leitura, enquanto a posição de dirigir proporciona grande conforto. O interior tem acabamento de bom padrão, embora os modernos controles de temperatura com tela sensível ao toque possam levar algum tempo para se acostumar. O porta-malas oferece amplo espaço com capacidade para 445 litros.

Do ponto de vista da condução, Volkswagen T-Roc Oferece uma experiência agradável graças à sua grande aderência à estrada com conforto suficiente. A gama de motores oferecida é variada: o 1.0 TSI com motor de três cilindros garante bom desempenho mantendo baixo consumo de combustível. A versão 1.5 TSI, equipada com motor de quatro cilindros e função de desativação de dois deles, proporciona aceleração suave e ágil, sem consumo excessivo de combustível. As versões diesel são recomendadas principalmente para motoristas de longa distância, e apenas a versão 2.0 oferece tração integral 4×4.

Quanto à configuração, isso é Cópia padrão Muito bem equipado, incluindo jantes de liga leve de 17 polegadas, sistema de travagem automática com reconhecimento de peões, assistência à manutenção de faixa, sistema anticolisão, controlo de cruzeiro adaptativo, climatização automática de zona dupla, sensores de estacionamento e sistema multimédia. tela de polegadas. O preço base desta versão começa nos 24.000 euros.

Renault Captura

Renault Captura Oferece uma ampla gama de opções de propulsão, desde motores a gasolina até sistemas bicombustível GLP, e até três versões híbridas diferentes. Esta diversificada gama de motores foi concebida com o objetivo de garantir elevados desempenhos em termos de eficiência e compatibilidade ambiental, no estrito cumprimento das normas ambientais vigentes.

A cabine de passageiros é espaçosa e meticulosamente acabada, utilizando materiais de alta qualidade e design ergonômico para melhorar a experiência de condução e o conforto dos passageiros.

lá Fornecimento de sistemas de segurança completo, garantindo um alto grau de proteção ao motorista e aos passageiros. Entre as ajudas à condução encontramos sistemas de controlo de estabilidade e tracção e sistemas avançados de travagem, acompanhados de airbags dispostos em todas as situações críticas.

No departamento MotoresEstão disponíveis várias opções, incluindo um motor turbo a gasolina de três cilindros e 91 CV, que também pode ser movido a GPL com um aumento de potência de 10 CV. Além disso, um motor híbrido moderado de 140 cavalos e duas versões híbridas são oferecidas usando o motor 1.6 litros naturalmente aspirado: a versão padrão e a variante E-Tech Plug-in, que oferece uma potência combinada de 159 cavalos e 9,8 litros de cilindrada. bateria quilowatt-hora. O preço inicial deste carro é de 22.000 euros.