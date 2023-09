os carros. Inundações na Eslovénia e encerramentos de fábricas em Portugal

A montadora alemã Volkswagen decidiu encerrar temporariamente a sua fábrica em Portugal devido à escassez de componentes causada pelas fortes inundações na Eslovénia. O show foi interrompido Componentes do motor do fornecedor KLS Ljubno.

de acordo com o que ele transmite dpaO sector automóvel, que representa 20% do total das exportações da Eslovénia e contribui com 10% para o PIB do país, é um pilar importante da economia eslovena. Na verdade, nenhum carro europeu é produzido sem incorporar pelo menos um componente originário da Eslovénia, mesmo de marcas de prestígio como Rolls-Royce, Bugatti e Ferrari, além de marcas famosas como a Volkswagen.

No entanto, como fábricas em grande parte da Eslovénia sofreram danos nas recentes inundações, que se estima terem causado danos num total de cerca de 5 mil milhões de euros, são de esperar perturbações na cadeia de abastecimento automóvel em toda a Europa.

Então conte RTV EslovêniaO CEO da Kls Ljubno, Mirko Strasic, denunciou a grande possibilidade de novas interrupções na produção afetarem o setor automobilístico europeu nas próximas semanas.

Num comunicado enviado a cerca de 5.000 funcionários em Portugal, a Volkswagen afirmou que as fortes chuvas no país do sudeste europeu afetaram gravemente o fornecedor de componentes de motores, causando grandes interrupções na produção.

O confinamento em Portugal está previsto para ocorrer na primeira quinzena de setembro e deverá durar várias semanas. A Volkswagen está trabalhando com fornecedores alternativos para restaurar a produção regular na fábrica afetada o mais rápido possível.

A montadora também está ajudando o fornecedor esloveno a retomar a produção. A fábrica portuguesa, onde a Volkswagen produz o T-Roc desde 2017, representa um investimento industrial estrangeiro significativo em Portugal, contribuindo com cerca de 4% das exportações de mercadorias do país.

É improvável que a Volkswagen seja a única empresa afetada. A Kls Ljubno tem uma presença significativa como importante fornecedor de rodas dentadas, abastecendo mais de 80% do mercado automóvel europeu.

Strasik destacou os esforços concertados da empresa para acelerar a recuperação da produção após danos causados ​​pela água. No entanto, reconheço que este processo de recuperação demorará muitos mais meses. A empresa espera restaurar pelo menos parte da sua produção até outubro, embora não seja capaz de atender a todos os pedidos dos clientes até lá.

Strasek acrescentou então que sem a ajuda do Estado a empresa não seria capaz de cobrir sozinha os mais de 100 milhões de euros em danos causados ​​pelas inundações. O seguro da empresa cobre apenas 2% do total dos danos.

A indústria automóvel emprega mais de 16.000 pessoas na Eslovénia e gerou receitas totais de 4,1 mil milhões de euros em 2022.

Thomas Dal Paso