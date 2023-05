Meio Ambiente, na Europa estudantes ocupam escolas em protesto

Há alguns meses, o editor do The Guardian, Giorgio Monbiot, apontou para as blitzkriegs de grupos ambientalistas como o grupo italiano Ultima Generazione, que segue a tendência aberta no final de outubro de 2022 por Apenas pare o óleoescreveu que foi mais do que as ações dos ativistas (ver Tomato Soup Thrown at the Glass Protecting the Sunflowers in Van Gogh) O que o preocupaIndiferença à catástrofe ambiental dos grupos de poder. “Vejo em todos os lugares – escreveu ele logo após o ataque em Londres – declarações de que as táticas ‘extremas’ de ativistas ambientais só farão as pessoas ‘pararem de ouvir’.” Mas como podemos ouvir menos do que já fazemos todas as advertências de proeminentes estudiosos, ativistas e comitês? Como poderíamos prestar menos atenção às objeções educadas de manifestantes “respeitáveis” à destruição do planeta habitável? Algo deve estar nos tirando do sono.

Um indício de que a questão ambiental é cara para muitos, inclusive para a Geração Z, veio de O movimento fundado por Bill McKibbin, chamado Capítulo IIICapítulo Três, uma campanha para mobilizar os idosos na América, que hoje conta com quase 50.000 ativistas, incluindo alguns centenários.. Falamos sobre isso aqui, contando como os protestos pelo meio ambiente passaram em parte para as mãos dos velhos, que numa fase de frustração congelaram por algum tempo as Sextas-feiras pelo Futuro e afins. Mas essa fase claramente acabou, porque simplesmente aconteceUma onda de ocupações estudantis em toda a Europa fechou escolas e universidades, sinalizando uma campanha renovada de protesto da juventude contra a inação na catástrofe climática.

Na Alemanha, as universidades estão em Wolfenbüttel, Magdeburg, Münster, Bielefeld, Regensburg, Bremen e Berlim. Na Espanha, alunos que receberam a Universidade Autônoma de Barcelona organizaram seminários sobre a crise climática. Na Bélgica, 40 alunos ocuparam a Universidade de Ghent e, na República Tcheca, cerca de 100 alunos acamparam no Ministério do Comércio e Indústria. No Reino Unido, há vagas em andamento nas Universidades de Leeds, Exeter e Falmouth. Mas a ação mais radical aconteceu em Lisboa, Portugal, onde os jovens ocuparam sete escolas e duas universidades. Na quinta-feira, 4 de maio, os alunos da ocupação obrigaram uma escola secundária a permanecer encerrada durante três dias consecutivos, enquanto os alunos da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa se entrincheiraram no gabinete do diretor. Os jovens também travaram o trânsito na capital portuguesa ao bloquearem as estradas em solidariedade com os profissionais. Essa medida radical ocorre apesar das duras reações dos professores da escola, que chamaram a polícia para expulsar os alunos. O grito de alarme — escrito há menos de um mês pelo grupo italiano Ultima Generazione em apoio a uma forte ação para promover a causa — é sempre o mesmo: vivemos em um mundo onde quem tem o poder tem o dever de proteger. somos nós que fazemos, Nosso país não é diferente como o sexto investidor de recursos públicos em combustíveis fósseis. Sim, continuamos a repetir, porque como sempre há quem fique a olhar só para o dedo (desta vez literalmente, permitam-nos a brincadeira) e não para a lua. Tanto a escultura como o local onde se encontra são simbólicos e, como todas as vezes, escolhemo-la para transmitir uma mensagem e não para atacar o artista ou a sua criação.”

Os bloqueios e ocupações de hoje fazem parte de uma campanha ampliada sob o slogan “Parem os fósseis: ocupem!”O objetivo é construir e intensificar o movimento de greve climática jovem anteriormente em seu auge durante os comícios de massa de 2019. “Pare o fóssil: ocupe! Está radicalizando o movimento climático jovem em táticas e demandas. Ocupações em vez de greves. Acabe com a economia de combustível”, diz o declaração de campanha. fóssil em vez de “ouvir a ciência”. Fossil End: Ocupar! Acendendo o fogo do movimento climático jovem visto pela última vez em 2019”. Esta é a segunda vez que a campanha invoca a ocupação de escolas como forma de protesto e até agora, só no nosso continente, foram cerca de 50 escolas e universidades ocupadas entre setembro e dezembro do ano passado, três das quais foram violentamente despejadas pela polícia de choque. Os organizadores esperavam criar um cenário poderoso, impetuoso e abrangente semelhante ao que aconteceu em maio de 1968, quando trabalhadores grevistas se juntaram aos protestos anti-imperialistas de estudantes universitários em Paris, para que as forças unidas iniciassem a famosa onda de motins. em todo o continente.

“Começamos como estudantes com profissões escolares e universitárias, mas precisamos que toda a sociedade tome medidas drásticas conosco para terminar [combustibili] “Combustíveis fósseis”, diz o manifesto da campanha. “Mas somente com um movimento de massa que inclua toda a sociedade, disposto a assumir a responsabilidade de acabar com a era dos combustíveis fósseis, podemos realmente mudar o sistema. O mundo quer organizar carreiras escolares ou universitárias locais, você é bem-vindo a fazê-lo, como desde que você concorde em participar para atender ao nosso requisito básico e seguir nossos três princípios: Emprego liderado por jovens, um Marco de Justiça Climática para Demandas e nosso lema: Ocupe enquanto não vencer.” Uma repetição de 68 é uma grande ambição, mas a verdade é que a crise climática se tornou uma tragédia irreversível, e a única saída para os manifestantes é, com razão, a união das famosas gotas que juntas formam uma onda. . Ou melhor, a onda.