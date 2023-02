Gasóleo: Porque agora custa menos que a gasolina

Ouça a versão em áudio do artigo

Mais uma vez, o diesel ficou mais barato que a gasolina. Não acontecia desde agosto. A crise que começou em 11 de fevereiro estagnou e o diesel agora está viajando constantemente abaixo do preço da gasolina. segundo Processamento Lab24 De acordo com os últimos dados do observatório de preços dos combustíveis atualizados em 20 de fevereiro, o gasóleo custa em média 1,831 euros por litro, com o preço médio mais alto a nível provincial em Bolzano (1,898) e o mais baixo em Ancona (1,782). Em vez disso, o preço médio da gasolina era de € 1.858 por litro. A província onde o preço médio é mais alto é Nuoro, enquanto Ancona tem o mais baixo.

peso de consumo

“No período de inverno, os preços mundiais do diesel costumam ser mais altos do que os preços da gasolina”, explica Claudio Spinacci, presidente da Unem: “Em tempos normais, o consumidor não teria se importado com essa situação porque as diferenças de preço entre os dois produtores poderiam chegar a 3- 4 cêntimos de euro por litro, a favor do gasóleo, e foi compensado por menos 11 cêntimos de imposto especial de consumo sobre esse produto. das suas necessidades, levou a uma corrida de compras para garantir o abastecimento de gasóleo para o inverno, o que levou a que este delta ultrapassasse os 30 cêntimos de euro per capita.Litro anulando todas as vantagens fiscais ».

Estoques subindo

Depois estas tensões diminuíram com o gradual reequilíbrio dos mercados internacionais, e desde novembro surgiu uma clara tendência de queda, que hoje trouxe ambos os produtos de volta a níveis próximos aos níveis pré-guerra, com o gap de preços voltando aos níveis históricos. Além disso, os primeiros embarques da China também estão chegando à Europa, aumentando as cotas de exportação até o final de 2022. A entrada em vigor da proibição de produtos russos em 5 de fevereiro não produziu nenhum tremor particular. Depois não podemos esquecer que para o gás os stocks de gasóleo estão elevados, as temperaturas estão todas moderadas e aproximamo-nos de um período em que a procura de gasóleo tende a diminuir face ao petróleo”, conclui o responsável da Unem.

menor demanda

Até David Tapparelli, Presidente da Nomisma Energia, confirma o elevado nível de stocks durante o embargo russo, e entre as razões para o baixo preço do gasóleo, acrescenta: «A procura de transporte e aquecimento, sobretudo na Alemanha, abrandou. A Rússia vende petróleo bruto e produtos refinados a preços baixos. E compramos diesel feito de petróleo russo da Índia e do Oriente Médio. Finalmente, a China não está importando muito, apesar da recuperação.