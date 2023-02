A partir de amanhã dia 21 o Sol Duro é dedicado aos azeites virgem extra

Verona, 22 de fevereiro. (Askanews) – A competição internacional mais importante dedicada ao azeite extra virgem pertence a Veronafiere. De amanhã até 26 de fevereiro, acontecerá a 21ª edição do Sol d’Oro, onde competirão 420 campeões Evo, provenientes da Itália, Albânia, Chile, Croácia, Grécia, Marrocos, Peru, Portugal, Eslovênia, Espanha e Tunísia . A grande novidade do ano é a parceria com o Aipo d’Argento, concurso que representa os melhores da cadeia produtiva do azeite nacional, organizado há vinte anos pela Associação Interregional de Olivicultores de Verona.



Os azeites apresentados foram avaliados em Verona por um júri internacional liderado pelo presidente da Comissão Marino Giorgetti, com o apoio de Milena Bokar Miklavcic (Eslovênia), Annunciation Carpio (Espanha), Simone De Nicola (Itália), Yara Ghalayini (Jordânia), Celine Ertur (Turquia), Madi Vendre (Tunísia), Giuseppe Giordano (Itália), Ernest Canti (Eslovênia), Alberto Moriali (Itália), Carlotta Pasito (Itália), Giulio Scatolini (Itália), Bergiorgio Seda (Itália), Roberta Ruggeri (Itália), Na Xie (China), Miciyo Yamada (Japão), Antonio Fulani (Itália).





Prova cega – os azeites a concurso são submetidos à apreciação da comissão após o trabalho de anonimização das garrafas, realizado pelo procurador nomeado pela Veronafiere; A degustação às cegas é uma das características que fazem do Concurso Internacional Sol d’Oro um dos mais famosos do mundo. Seis categorias foram aceitas no concurso: Extra Virgem (leve, médio e intensamente frutado), Monovarietal, Orgânico, DOP. São admitidos a concurso azeites virgem extra de empresas e fábricas que comprovem produzir uma quantidade não inferior a 1500 litros por cada azeite. A categoria “Iniciante Absoluto” é para quem produz e comercializa azeite extra virgem nas quantidades de 500 a 1499 litros.