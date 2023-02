As regras para calcular filhos dependentes estão mudando

Em 2022 eles são radicais Mude as regras Para determinar Descontos para filhos dependentes. Com efeito, a partir de 1 de março de 2022, surgiu pela primeira vez um subsídio individual universal que incluía, na sua quase totalidade, as deduções por filhos a cargo, bem como outras formas de apoio às famílias, como o abono de família, o subsídio de maternidade e o subsídio de três filhos menores. crianças.

o deduções do IRPEF Para filhos dependentes permaneceu válido apenas porque eu Crianças com 21 anos de idade ou mais.

Tudo isso, portanto, tem implicações importantes para a elaboração da sua declaração de imposto de renda de 2023 e, principalmente, para o que é importante aqui, no Formulário 730/2023.

Vamos tentar resumir os novos recursos com alguns exemplos de compilação do modelo.

Deduções para filhos dependentes no Formulário 730/2023

A partir de 1º de março de 2022, as regras para determinar as deduções do IRPEF para filhos dependentes foram alteradas.

desejo de resumir, a partir desta data:

– Só é válido o desconto que for igual 950€ por criançaincluindo filhos reconhecidos nascidos fora do casamento ou filhos adotados ou criados, desde que Tem 21 anos ou mais; Este desconto é devido a partir do mês do aniversário de 21 anos da criança.

– a regra segundo a qual a dedução é devida pela parte correspondente à proporção entre o valor de € 95.000, deduzidos do rendimento bruto, e € 95.000, confirmada;

– confirma também a regra segundo a qual na presença de vários filhos a quem é dado direito à dedução, o valor de 95.000 euros para todos é acrescido de 15.000 euros por cada filho a partir do primeiro.

Portanto, o fórmula de aplicação Para determinar o desconto da seguinte forma:

950 x (95.000 – receita total) / 95.000

Onde, por cada filho a mais que o primeiro, a soma de 95.000 no numerador e no denominador é acrescida de 15.000.

Relativamente às regras relativas à distribuição aplicam-se as anteriormente vigentes, bem como ao limite de rendimentos considerados dependentes de impostos no valor de 2840,51 euros (4000 euros para menores de 24 anos).

eles são, em vez disso, desaparecer:

– O desconto foi aumentado para 1.220 euros por criança com menos de três anos;

– acréscimos de 400 euros por filho deficiente e de 200 euros por filho a partir do primeiro para contribuintes com mais de três filhos dependentes;

Desconto adicional de 1.200 euros para famílias numerosas.

Refira-se que, conforme indicado pela Receita Federal na circular emitida em 18 de fevereiro de 2022, n. 4/E, para reconhecer as deduções acima para os primeiros dois meses de 2022 Crianças nascidas no período de março a dezembro de 2022.

Ainda, na mesma circular, especifica-se que ao primeiro filho maior de 21 anos poderá ser concedida a dedução presumida do cônjuge – se esta for mais favorável do que as deduções concebidas para filhos dependentes – em caso de perda ou ausência do outro progenitor. Os filhos naturais do contribuinte serão reconhecidos como solteiros, ou, se casados, subsequentemente separados legal e efetivamente, ou se houver filhos adotivos, netos ou afins do contribuinte sozinho e ele não for casado, ou, se casado, legalmente e efetivamente separados.

Como preencher o Formulário 730/2023

Para dar conta das mudanças, a seção do modelo 2023/730 é dedicada a cargas familiares Foi revisado.

Em particular, as alterações são as seguintes:

– No Coluna 6 Apenas crianças menores de 3 anos são especificadas no aplicativo meses janeiro e fevereiro;

– A coluna “Nº Meses deduzem filhos” em duas subcolunas para indicar os meses de O período de janeiro a fevereiro (Coluna 9) e aqueles A partir de marçoDestinado apenas a crianças de 21 anos ou mais (Coluna 10).

Cálculos pela pessoa que presta a assistência fiscal

A pessoa que presta assistência fiscal deve:

– Determinar a quantidade descontos devidos para este período De 1º de janeiro de 2022 a 28 de fevereiro de 2022 De acordo com velhas regras;

– aplicativo Novas leis para determinar a quantidade descontos devidos para este período De 1º de março de 2022 a 31 de dezembro de 2022.

Como sempre, uma vez feitos os cálculos, quaisquer deduções devidas devem ser informadas nas linhas 22 e 23 do Formulário 730-3.

Um exemplo de agregação

Suponhamos o caso de um contribuinte que, em 2022, apresentava o seguinte estatuto familiar:

– o primeiro filho a cargo de 23 anos: direito à dedução pelo período de 12 meses;

– Segundo filho dependente menor de 17 anos: desconto somente nos meses de janeiro e fevereiro.

Monte o formulário da seguinte maneira:

Assim, quem presta assistência fiscal deve ter em conta as seguintes deduções teóricas:

– Desconto primeiro filho = 158€ (janeiro-fevereiro) + 792€ (março-dezembro) = 950€

– Desconto 2ª criança = 158€ (Janeiro – Fevereiro)

Obviamente, essas são deduções teóricas que devem ser comparadas com a receita bruta para determinar o coeficiente devido e, portanto, o valor que deve ser indicado na linha 22 do Formulário 730-3.

Copyright © – Reprodução reservada