Comunicações terminam em 12 de julho

em Expiraçãoo 12 de julho de 2024,Comunicações relativas ao crédito tributário para Zona econômica especial (zona económica especial) Sul apenas.

Alívio está disponível para empresas Investimentos relativo ao período abrangido Entre 1º de janeiro e 15 de novembro de 2024. As empresas poderão obter até 50% de crédito para a compra de bens de capital.

Para entrar em contato com a agência de receita, você deve usar o formulário apropriado modelo Baixar de Portal institucional.

Crédito fiscal ZES Unica Sud: A chamada expira em 12 de julho de 2024

lá Entre em contato com a agência de receita Quanto ao crédito fiscal para investimentos realizados na ZES Sul o mesmo deverá ser enviado por Expira em 12 de julho de 2024.

Está disponível para empresas 1,8 mil milhões de eurosque foi dotado do Decreto Executivo do Ministério da Economia e Finanças que pôs em vigor as disposições do chamado Decreto do Sul.

o Imposto de créditoque é determinado com base em vários fatores, incluindo a localização da sede da empresa, pode atingir Até 50 por cento.

Alívio está disponível para despesas incorridas Entre 1º de janeiro e 15 de novembro de 2024. As despesas devem ser certificadas por um auditor.

A nova ZEE Única do Sul, que fundiu as ZEE anteriores a partir de 1 de janeiro, inclui as seguintes áreas:

Abruzo.

Basílica;

Calábria.

Campânia;

Molise.

Apúlia;

Sicília;

Sardenha.

Para obter benefícios, você deve ter seus próprios benefícios Sede de operações nas regiões indicadas e realizam investimentos entre 200.000 e 100 milhões de euros (para empresas agrícolas, os limites variam).

Para submeter uma candidatura deverá utilizarModelo específicodisponibilizado pela Receita no portal institucional.

Crédito fiscal ZES Unica Sud: como enviar uma comunicação

O relatório deve ser enviado à agência de receita usando o formulário aprovado Salvando em 11 de junho passado.

Os interessados ​​devem seguir os procedimentos apropriados instruções de montagem, Aprovado com modelo E disponibilizá-lo na mesma página do portal de gestão financeira dedicado ao socorro.

o modelo Consiste em Frontispício E depois Pratos.

No Frontispício Participantes:

Informações relativas ao tratamento de dados pessoais;

Dados da empresa beneficiária e de qualquer empresa sucessora em caso de operações extraordinárias;

Dados do representante que assinou o relatório;

Dispensa de crédito exigido;

Declaração em vez de reconhecimento.

o Quadrados de A a E, Deve ser preenchido inserindo as seguintes informações:

No Imagem A Devem ser indicados dados de projetos de investimento e dados de isenção fiscal.

Devem ser indicados dados de projetos de investimento e dados de isenção fiscal. No painel b Informações sobre estrutura produtiva;

Informações sobre estrutura produtiva; No painel c Lista de pessoas sujeitas a verificações antimáfia;

Lista de pessoas sujeitas a verificações antimáfia; No pintura d Lista de outros benefícios concedidos ou solicitados (considerando também a assistência mínima);

Lista de outros benefícios concedidos ou solicitados (considerando também a assistência mínima); No Painel E Detalhes das faturas eletrônicas recebidas e certificado.

O formulário apropriado deve ser usado para preencher o formulário Programação.

Após a comunicação, Durante os próximos cinco diasA agência de receita fornecerá um recibo Assuma o controle (Ou possível perder).

A própria Receita estabeleceu as condições que determinarão a rejeição e confirmou que se uma comunicação for apresentada nos quatro dias anteriores ao prazo e for rejeitada, poderá ser envie novamente Durante os próximos cinco dias corridos desta maneira bem na hora.