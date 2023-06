Azeite e vinagre, você já tentou misturá-los antes? Vale o ouro em casa: você vai ficar pasmo

Você já tentou misturar óleo e vinagre? Óleo de bebê e vinagre branco para um problema comum de limpeza.

Uma solução que poucos conhecem, mas uma solução válida para um problema muito comum: limpar e polir peças de aço. O óleo e o vinagre são a solução ideal para limpar, desinfetar e polir peças de aço em casa. Então vamos ver como usá-lo.

Azeite e vinagre, dois ingredientes muito úteis

Limpar as peças de aço da cozinha pode ser muito difícil. Embora produtos específicos, Você pode se encontrar com halos e manchas que se movem em vez de desaparecer. Em particular, o problema é encontrado nos fogões de aço, que nunca parecem tão lustrosos quanto gostaríamos. O óleo de bebê e o vinagre branco são dois ótimos ingredientes juntos contra esse problema.

O vinagre alcoólico é um produto frequentemente utilizado para a limpeza doméstica. Também conhecido como ácido acético, é um líquido claro e incolor com um odor pungente e pungente.

É um poderoso antimicrobiano que pode matar bactérias, vírus e fungos. por esta razão, É frequentemente usado como desinfetante para limpar quartos e utensílios de cozinha. É também um conservante natural que pode ajudar a conservar os alimentos. Na verdade, é freqüentemente usado para produzir picles e condimentos.

O vinagre de álcool tem a capacidade de quebrar o calcário e outros materiais minerais, resultando em tártaro Perfeito para limpar superfícies como pias, banheiras e azulejos. Tudo isso o torna um produto adequado para muitos usos, inclusive para limpeza doméstica.

À primeira vista, pode-se pensar que o óleo não é exatamente a solução de limpeza mais adequada Alternativamente, em pequenas doses, sua viscosidade misturada com outros ingredientes pode proporcionar um efeito de polimento perfeito.

Então, vamos ver como usar esses dois produtos para criar a solução de limpeza perfeita.

O limpador de aço perfeito

Como conseguir um produto caseiro, natural e barato? Tudo que você precisa é de água, vinagre branco, óleo de bebê e um borrifador.

Leva 100 ml de água para despejar em uma jarra. Em seguida, adicione 100ml de vinagre de álcool branco e 6 gotas de óleo de bebê. Com base nessas proporções, você pode escolher se deseja produzir mais ou menos produto.

Em seguida, despeje tudo em um borrifador e agite bem antes de usarPara misturar ingredientes.

Você pode usar esta solução diretamente nas superfícies borrifando e limpando com um pano macio. Você notará imediatamente como as superfícies começarão a brilhar sem halos.

Seu novo limpador doméstico Pode ser usado em todas as superfícies de açocomo fogão, geladeira ou até mesmo pequenos eletrodomésticos.

Obviamente, o limpador pode ser armazenado para uso posterior.