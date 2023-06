Mundial sub-20, Itália vence Colômbia e avança às semifinais contra a Coreia do Sul

Bela Italia. Foi um jogo difícil, como sabíamos, mas os filhos de Nunziata também conseguiram derrotar a Colômbia nas quartas de final, disputadas no estádio San Juan del Bicentenario. 3-1 O placar final de uma partida colorida em que a Azzurra chegou ao 3-0. o cafés Eles conseguiram encurtar as distâncias: seu jogo de pressão total em campo e dribles brilhantes não conseguiram superar os meninos Nunziata que seguram e atacam com contra-ataques ardentes. Gols, além dos habituais gols de Cassady e Baldanzi, que trocam presentes dentro de campo, há o gol de Esposito, que deu muito nas partidas anteriores sem sentir o gostinho do gol, um gol da antologia do futebol. Com costas que é a sua especialidade. Itália voar para Buenos Aires (A partida está marcada para amanhã, 4 de junho(para jogar as meias-finais)8 de junho às 23h, ao vivo no Rai) onde enfrentará a Coreia do Sul (1-0 frente à Nigéria nos quartos-de-final).

Mais uma excelente vítima da Copa do Mundo na partida de hoje: o Brasil perdeu por 3 a 2 na prorrogação e Israel saiu vitorioso nas semifinais. Uma partida em que os verdes e dourados arriscaram um défice bem maior, devido a duas partes (ambas erradas) que o árbitro lhes deu e às várias oportunidades que os israelitas desperdiçaram no final do jogo.

Colômbia – Itália 1-3

Artilheiros: Casadi 9′, Baldanzi 38′, Esposito 46′, Torres 49′

Colômbia (4-2-3-1): Marquinez, Ocampo (Tantón 46d), Mantilla, Alvarez, Salazar; Torres (Hurtado 70′), Puerta (C), Manyoma (Luna 46′), Asprilla, Curtis (Monsalve 90′); Anjo (Castilla 84′). Rebanho de Cárdenas. Disponível Castillo, Rojas, Pedrozo, Feliz, Palacios.

Itália (4-3-1-2): Desplanches, Zanotti, Ghilardi, Guarino, Turicchia; Cassady, Prati, Young (C) (libanês 60 minutos); Esposito (Fontanarosa 95′), Baldanzi (Degli Innocenti 90′), Ambrosino (Montefago 69′). Disponível Zacchi, Sassi, Faticanti, Fiumanò, Pisilli e Pafundi. todos

governar: fellah (qat);

Assistentes: Al-Nuaimi (qat) e Al-Shammari (qat) Quarto: Ma’ruf (Egito). Árbitro de vídeo: Hegler (Ned)

NB. Reservado: Mantilla, Puerta, Casadei, Montevag., Recuperação: pt 2′, 10′ pt

Resultados da Copa do Mundo Sub-20

terça-feira, 30 de maio

EUA e Nova Zelândia 4-0

Uzbequistão e Israel 0-1

Quarta-feira, 31 de maio

Brasil x Tunísia 4 a 1

Colômbia – Eslováquia 5-1

Inglaterra-Itália 1-2

Argentina – Nigéria 0-2

quinta-feira, 1 de junho

19h30 Gâmbia – Uruguai 0-1

23h00 Equador e Coreia do Sul 2-3

Quartas de final (3 de junho)

Israel – Brasil 3-2

Colômbia e Itália 1-3

Quartas de final (4 de junho)

Estados Unidos e Uruguai

Coreia do Sul e Nigéria

Semicondutores: 8 de junho

Itália e Coreia do Sul

Israel e Estados Unidos/Uruguai

finais: 11 de junho

lista de chamadas

goleiros: Sebastiano Deplanches (Trento); Jacopo Sassi (Giuliano Calcio), Jewell Zacchi (Sassuolo);

Os Defensores: Filippo Fumani (Aquila Montevarchi); Alessandro Fontanarossa (Inter), Daniele Gilardi (Mantova), Samuele Giovanni (Ascoli), Gabriele Guarino (Empoli), Riccardo Torricia (Juventus), Mattia Zanotti (Inter);

meio-campistas: Tommaso Baldanzi (Empoli), Cesare Casadei (Reading FC), Duccio degli Innocenti (Empoli), Giacomo Vaticante (Roma), Luca Lipani (Génova), Niccolo Beselli (Roma), Matteo Prati (SPAL);

atacantes: Giuseppe Ambrosino Di Brutopello (Citadella), Francesco Pio Esposito (Inter), Daniele Montefago (Sampdoria), Simone Baffondi (Udinese).

Equipe de trabalho Chefe da delegação, Marcello Nicchi. Coordenador Nacional da Juventude: Maurizio Visquedi; Treinador Carmine Nunziata. assistente técnico, Emmanuele Filippini; O técnico esportivo Vito Azzoni. o treinador de goleiros, Fabrizio Veron; analista de partidas, Marco Manucci; O Observador, Claudio Coppi; Medici, Carmelo Baboto e Lorenzo Teca; os fisioterapeutas Giuseppe Galli e Tommaso Cannata; nutricionista, Alessio Colli; Diretor Executivo Acompanhante: Gianfranco Cirioli; o secretário, Aldo Plessisch; Assessoria de Imprensa, Giuseppe Ingrati; Administração, Francesco Casella; Clube da Itália, Matteo Galdelli; Logística, Carlo Vanano.

Hall da Fama (O número de vezes que a Copa do Mundo Sub-20 foi conquistada)

Argentina (6), Brasil (5), Portugal (2), Sérvia (2), Gana (1), Espanha (1), Rússia (1), Alemanha (1), Inglaterra (1), França (1), Ucrânia (1, atual campeã).

Fonte: FIGC