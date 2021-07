Suporte para “pequenas” e “médias” empresas e chamadas regionais foi estendido

Há tempo até 13h do dia 12 de agosto para se inscrever e acessar os Empréstimos Gepafin

Prorrogado até às 13h na quinta-feira, 12 de agosto Prazo final para solicitações de acesso ao Fundo de Empréstimo ‘Pequeno’ ou ‘Médio’ da Região de Umbria, por meio de sua investida financeira Gepafin, como parte da “Smart Attack”, a manobra regional de 25,5 milhões de euros para empresas da Úmbria Que desenvolvem projetos de investimento em transformação digital, Indústria 4.0 e eficiência energética.

As duas medidas de apoio prevêem a atribuição de 4 milhões de euros a pequenas e microempresas em relação às pequenas e médias empresas que solicitem concursos para o concurso médio aos sectores da produção, comércio e artesanato, para investimentos no caso do “ pequeno ”empréstimo de € 25.000 a € 50.000 enquanto o valor do“ médio ”empréstimo é de um mínimo de 50.000 euros a um máximo de 150 mil euros.

As concessões prevêem ainda um empréstimo com amortização de 60 meses a uma taxa bonificada de 0,5% (prestações trimestrais) e 12 meses antes da amortização, podendo obter-se 40% não reembolsáveis ​​no caso de small call e 35% no caso de média chamada se a empresa investe em tecnologias Digital, além de reembolso de 100% dos investimentos em valoração digital. Se a empresa aumentar o emprego, então no caso da média, tem a possibilidade de obter 5% do empréstimo não reembolsável.

O desembolso do empréstimo bonificado está sujeito à verificação da regularidade da contribuição da empresa e à ausência de relatórios de incumprimento na central de crédito nos últimos 36 meses.

Chamadas completas com todos os detalhes, ficha técnica e formulário de inscrição estão disponíveis no site www.gepafin.it/fondo-prestiti-small-medium Embora as inscrições só possam ser enviadas através do site da UmbriaInnova (www.umbriainnova.it)