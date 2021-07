Richard Branson voa para o espaço com a Virgin Galactic

O empresário britânico Richard Branson decolou para o espaço a bordo da espaçonave Virgin Galactic. O tão esperado lançamento do espaçoporto americano da Virgin Galactic no deserto do Novo México foi adiado devido ao mau tempo.





A espaçonave, que transportava Branson e outros cinco astronautas, foi batizada de Unidade 22 do vôo espacial e levou o grupo a uma altitude de cerca de 85 quilômetros, que a Administração Federal de Aviação reconhece como o limite do espaço, segundo o Washington Post. A viagem durou cerca de 90 minutos. “Foi a experiência de uma vida”, disse Branson, que vinha desenvolvendo a espaçonave há 17 anos com seu veículo da Virgin Galactic.

Branson se tornou assim o primeiro empresário a partir em seu próprio vôo ao espaço, como parte de uma corrida de turismo espacial estrelada, entre outros, pelo bilionário Jeff Bezos, que planeja partir no dia 20 de julho com o New Shepard, o ônibus espacial construído por sua empresa Blue Origem.

O empresário planeja vender voos espaciais por US $ 250.000. De acordo com o Sunday Times, o CEO da Tesla, Elon Musk, comprou uma passagem para um futuro vôo espacial organizado por seu rival. Segundo relatos, Musk pagou um adiantamento de US $ 10.000 para reservar uma passagem. A data não é especificada. Branson confirmou a notícia, acrescentando que poderia comprar uma passagem para um voo Musk SpaceX no futuro. “Elon é um amigo e talvez um dia eu voe em uma de suas espaçonaves”, disse ele.