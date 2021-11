Alfa Romeo, Giulia e Stelvio relembraram devido a riscos de incêndio

Formulários Alfa Romeo Giulia e Stelvio Ela recebeu uma intimação por motivos de segurança no território dos Estados Unidos da América. lá Administração Nacional de Segurança Rodoviária Já publicou um aviso oficial sobre 11.500 carros produzidos entre 2020 e 2021, Que terá que ser verificado para evitar a possibilidade de incêndios.

Na verdade, devido aos vazamentos de combustível observados em alguns modelos, um Alfa Romeos sujeito a falhas teria um risco maior de incêndio. A montadora soube do defeito na Itália em outubro, e o fornecedor descobriu que havia seis grupos para verificar. Os motoristas dos Alfa Romeos afetados podem perceber o problema “cheirando” o combustível enquanto os motores estão funcionando. Além disso, em caso de avaria, o desempenho dos veículos pode diminuir.

Em 4 de novembro, a marca tinha conhecimento de uma reclamação de serviço ao cliente, oito reclamações de garantia e não havia relatos de acidentes ou ferimentos. Os revendedores Alfa Romeo inspecionarão e substituirão os componentes assim que as cartas de aviso do proprietário forem enviadas, ou seja, em 1º de janeiro de 2022.

No passado, outros modelos do grupo FCA sofreram falhas semelhantes. Em 2016, a Jeep fez o recall de vários carros devido a um problema ocorrido na montagem do chamado trilho de combustível (tubo que leva a gasolina até os injetores). Recentemente, o modelo Alfa Romeo Giulia foi novamente convocado, para pelo menos uma centena de unidades distribuídas nos Estados Unidos, devido à instalação incorreta dos pneus. Por fim, no último mês de maio, Julia Stelvio também foi reconvocada devido a um possível defeito no sistema ABS. No total, três recalls foram registrados nos Estados Unidos durante 2021. Ainda não está claro se o problema da “linha de combustível” afetará os modelos vendidos na Europa.