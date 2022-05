Juramento de Danny Motta: Promoção para Homens da Capa de Monza a

Da promoção com o Entella aos golos antes de se mudar para o Bryanza com a Juve de 23 anos: Os portugueses também foram um dos heróis do Evil Jump.

Na noite de mil emoções e reviravoltas diante de nós, o Monza Comemora o primeiro anúncio histórico da Série A na Pizza.

O plano da dupla Berlusconi-Galliani atingiu seu auge em setembro de 2018, quando os jogadores do Briansa jogavam na Série C. Depois de conquistar o clube.

A partir desse momento, a inevitável subida feita pelas mudanças feitas no banco e pelos jogadores que ajudaram a elevar a fasquia para ser sempre a nova marca na Toscana, saltou-o para a primeira divisão.

Dos homens da capa que poderiam roubar a cena nesta safra 2021/2022, a nota especial merece Danny MottaQuem é o atacante português com ele 12 gols e 5 assistências em 32 jogos – Entre temporada regular e playoffs – empurrou Lombards para a linha de chegada.

O caminho do seu desenvolvimento é muito inusitado, começou no Luxemburgo, onde na verdade nasceu, onde fez a sua primeira carreira no Petange na Éirepromotioun.. Nossa série é equivalente a B.

No entanto, aos 16 anos, ele estreou no Top Flight antes da grande chamada: Sender, Bellbase. De fato, Virtus Entella está determinado a abrir as portas do futebol italiano para ele.

O plano inicial é aparentemente o segundo, ou seja, B, e o triénio 2015-2018, no entanto, reúne algumas reservas.

Em janeiro de 2018, ele cumprimenta temporariamente o Entella e vai emprestado ao Sassuolo Primavera. Brilha na melhor exibição juvenil do torneio Vioragio, onde marca 5 gols em 4 jogos. Em apenas seis meses, ele registrou a experiência de marcar em 13 pivôs de 18 aparições gerais.

A moral da história é que o menino Endella está se preparando para voltar ao local, enquanto Siri está enredada.

No pódio da terceira série italiana, o atacante da Louisiana enlouquece: marca 12 gols e contribui para a promoção imediata dos lígures. Os ‘Black Devils’ imediatamente descobriram o ambiente cadete, mas não o encontraram. Não Danny Motta, mas alguns meses depois, a Juventus se rendeu à quadra e ingressou na equipe Sub-23.

Como resultado, em mais uma volta e mais um banco de testes com as cores piacone: com a forma às riscas de zebra, mostrou logo boas credenciais para emergir com forte confiança – 7 em 20 jogos – e encontrou as suas primeiras convocações com o português sub 21, onde muitas vezes gostava do jogador do AC Milan Rafael.

No entanto, em 20 de janeiro de 2020, ele fez um empréstimo do Monza – que saltou de C para B – levando a um contrato de transferência permanente.

Assim, Danny Motta se torna o novo soldado no tabuleiro de xadrez de ataque da equipe Bryanza. Desempenho e acima de tudo, uma escolha visionária e recompensadora com objetivos: 2 gols na Série C e 19 gols no total no biênio na Série C, o que levou ao grande salto.

Gol e alto rendimento o dedicaram primeiro entre os C e depois entre os cadetes. A próxima etapa é a Série A, onde um homem de 23 anos de Nietzsche será solicitado a confirmar os números e profundidades que são admirados nos gêneros inferiores.