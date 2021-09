Instantâneo de 10 milhões de euros da Bulgari em Paris – Europa

Paris sob a mira de uma arma. Uma gangue de ladrões, incluindo dois membros detidos pela polícia, roubou a joalheria Bvlgari na Place Vendome, no elegante salão da capital francesa, hoje por um saque estimado em dez milhões de euros. “A polícia relatou, por volta do meio-dia, um possível roubo na Place Vendôme, que partiu em busca de um carro com três passageiros e duas scooters”, disse uma fonte policial durante um tweet.A operação de alto risco no coração de Paris.

Conhecida mundialmente pela beleza de seus palácios e pela Coluna Napoleônica construída no estilo da Coluna de Trajano em Roma, a Place Vendôme é uma das praças mais importantes da capital francesa, lar de muitos joalheiros e lojas muito luxuosas, bem como do famoso Ritz , recentemente restaurado e do Ministério da Justiça. Segundo fontes próximas à investigação, os despojos do golpe Bulgari ascendem a cerca de 10 milhões de euros.

O carro em que os ladrões fugiram foi encontrado, um BMW cinza abandonado após uma perseguição da polícia no centro da capital. Durante a fuga, escreve Le Parisien, os supostos perpetradores se espalharam pela calçada. Um policial atirou e feriu um dos ladrões na perna, depois os policiais o pararam. Outro homem também foi preso, refugiando-se no estacionamento subterrâneo do Forum de Halle central, enquanto outros membros da gangue, pelo menos seis, segundo o jornal Le Parisien, ainda estão fugindo.

A investigação de “assalto à mão armada em quadrilha organizada” e “quadrilha criminosa” foi confiada ao Esquadrão Criminal (Brb) da Polícia Judiciária. Neste verão, Paris já sofreu dois grandes roubos. Em 27 de julho, um homem comprou uma scooter elétrica em uma ourivesaria Chaumet. Saque estimado: 2 milhões de euros. Ele foi parado no dia seguinte com seu parceiro, com reembolso total dos bens roubados. Três dias depois, dois homens armados com uma pistola elétrica e uma granada de gás lacrimogêneo roubaram joias no valor de € 400.000 de uma loja de Dinh Van.